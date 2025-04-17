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«Севилья» хочет подписать защитника «Арсенала»

вчера, 14:21

«Севилья» заинтересована в услугах защитника «Арсенала» и сборной Шотландии Кирана Тирни. В пользу данного перехода говорят хорошие отношения, сложившееся между «канонирами» и андалусийцами. Помимо «Севильи», на Тирни претендуют такие команды, как «Байер», «Ювентус» и «Эвертон». Однако, согласно последней информации, игрок решил вернуться в «Селтик».

Контракт Тирни с «Арсеналом» заканчивается этим летом. В текущем сезоне 27-летний левый защитник провёл 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 10 миллионов евро.

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666roza777
666roza777 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 01:33
Уже как три сезона полирует. Вроде даже в аренду еще отдавали.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:23, ред.
Мне кажется игроки Арсенала должны цениться теперь рангом повыше чем Севилья, Ювентус и Селтик, или это лавочник какой?
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