«Арсенал» борется с «Ливерпулем» и «Челси» за подписание вингера «Бетиса»

1744894470

вчера, 15:54

«Арсенал» лидирует в гонке за подписание в летнее трансферное окно полузащитника «Бетиса» и молодёжной сборной Испании . «Канониры» внимательно следят за Родригесом в последних матчах Ла Лиги, как и «Ливерпуль» и «Челси».

Скауты «Арсенала» были очень впечатлены 19-летним игроком. Клуб северного Лондона рассматривает его как интересную потенциальную инвестицию в будущее. Но пока неясно, сможет ли «Арсенал» заполучить Родригеса, поскольку «Бетис», как известно, хочет сохранить вингера ещё на некоторое время. Крупные предложения могут заставить испанский клуб передумать, но пока никаких переговоров или запросов по игроку не было.

В текущем сезоне Родригес сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего атакующего левого полузащитника в 10 миллионов евро.