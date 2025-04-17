«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Саутгемптона»

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вчера, 15:15

Защитник «Саутгемптона» летом станет свободным агентом, так как отказался продлевать контракт со своим клубом. На игрока претендуют множество команд: «Тоттенхэм», «Челси», «Вест Хэм», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Однако наиболее предметный интерес проявляют «шпоры», которые, как ожидается, в ближайшее время сделают Уокеру-Питерсу официальное предложение.

28-летний правый защитник является воспитанником «Тоттенхэма». За «Саутгемптон» он выступает с 2020 года. В текущем сезоне Уокер-Питерс сыграл 32 матча в АПЛ и Кубке Англии, в которых отметился 2 ассистами и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает англичанина ямайского происхождения в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проявляет интерес к вратарю «Саутгемптона».