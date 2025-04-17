В окружении МакАллистера отреагировали на слухи об интересе «Реала»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины не заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщил отец игрока Карлос МакАллистер.

Мне нечего комментировать.

Алексис очень счастлив в «Ливерпуле» и надеется стать чемпионом Премьер-лиги, а затем насладиться отдыхом, которого он не получил в прошлом году.

Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними.

У него контракт до 2028 года. Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется.