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В окружении МакАллистера отреагировали на слухи об интересе «Реала»

вчера, 12:26

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис МакАллистер не заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщил отец игрока Карлос МакАллистер.

Мне нечего комментировать.

Алексис очень счастлив в «Ливерпуле» и надеется стать чемпионом Премьер-лиги, а затем насладиться отдыхом, которого он не получил в прошлом году.

Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними.

У него контракт до 2028 года. Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется.

Напомним, МакАллистер перешёл в «Ливерпуль» из «Брайтона» в июле 2023 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей, в которых забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 90 миллионов евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:04
Он очень хороший полузащитник. Но не лучше Крооса и Модрича тоже. По мне Кроос это ограбление века. Его на пике купили за 25 лямов. Потому-что до конца контракта оставалось всего лишь год. Бавария была вынуждена его продать за такую сумму. Очень и очень рано говорить о Макалистере такое. Он всего лишь один сезон топовый провел в Апл. В ЛЧ на 1/8 не вылетают имея в полузащите такого чела, о котором ты говоришь ограбление века. Вот Кроос и Модрич, Хави и Иньеста доказали это 10 летней стабильностью, и трофеями. Вытаскивали самые трудные матчи. А тут паренек просто 1 сезон выдал, как и Погба. Как Пасторе, как Негр с Челси, не помню как егр зовут, за которого 120 лямов где-то отвалили
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:56
Алексис гений...такого эстетического удовольствия от пасов не получал со времен Хави Алонсо и Пирло))) по мне, он лучший сейчас в команде наравне с Салахом.
чем больше времени проходит, тем больше убеждаюсь, что его трансфер из Брайтона - ограбление века.
ясно, что после истории с Трентом Ливерпуль не продать аргентинца Реалу.
перейдет в Реал когда нибудь...но только как свободный агент.
Маг_тм
Маг_тм ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:00
Не думаю, в Реале на клубном уровне полный порядок, нужно только чуток состав сбалансировать. Тренера поменять. 3-4 точных трансфера, и думаю Реал вернется на прежний уровень.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:48
Беда в том, что никто не знает будущего. Может быть сейчас Реал рухнет туда, где уже недавно был и вылетал постоянно в ЛЧ от Лиона на первой же стадии плей-офф. А Ливерпуль наоборот, войдёт в новую эпоху подъёма.
Судя по тому, что творится в Реале, такое очень может быть.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:43
Аккуратно ушёл от ответа. Ни подтвердил, ни опроверг. Тем самым дал понять, что будущее сына в Ливерпуле неоднозначно.

"Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними."

А эти слова говорят о том, что игрок открыт для предложений, но отец игрока не хочет об этом говорить в открытую, чтобы не испортить отношение с Ливерпулем.
Ну, а слова: "Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется" - лишний раз подтверждают, что аргентинец не уверен в своём будущем в стане красных.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:38
Странно, я думал Мадрид щас весь Арсенал купит
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:37
Зарплата, популярность, трофеи, + рекламные контракты, я думаю все эти вещи в Реале у него будут 2-3 раза больше чем в Ливерпуле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:30
Всё правильно, Зачем ему эти королевские неудачники...
Гость
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