В окружении МакАллистера отреагировали на слухи об интересе «Реала»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис МакАллистер не заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщил отец игрока Карлос МакАллистер.
Мне нечего комментировать.
Алексис очень счастлив в «Ливерпуле» и надеется стать чемпионом Премьер-лиги, а затем насладиться отдыхом, которого он не получил в прошлом году.
Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними.
У него контракт до 2028 года. Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется.
Напомним, МакАллистер перешёл в «Ливерпуль» из «Брайтона» в июле 2023 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей, в которых забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 90 миллионов евро.
"Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними."
А эти слова говорят о том, что игрок открыт для предложений, но отец игрока не хочет об этом говорить в открытую, чтобы не испортить отношение с Ливерпулем.
Ну, а слова: "Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется" - лишний раз подтверждают, что аргентинец не уверен в своём будущем в стане красных.
"Важно ценить и уважать клуб, за который он играет, поэтому любые комментарии с нашей стороны были бы излишними."
А эти слова говорят о том, что игрок открыт для предложений, но отец игрока не хочет об этом говорить в открытую, чтобы не испортить отношение с Ливерпулем.
Ну, а слова: "Он счастлив в клубе — будем надеяться, что он там останется" - лишний раз подтверждают, что аргентинец не уверен в своём будущем в стане красных.
Судя по тому, что творится в Реале, такое очень может быть.
Судя по тому, что творится в Реале, такое очень может быть.