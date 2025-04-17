В ПСЖ заявили о продолжении сотрудничества с Visit Rwanda до 2028 года

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила, что клуб продлил сотрудничество с компанией Visit Rwanda до 2028 года.

ПСЖ и Visit Rwanda продлили свое сотрудничество до 2028 года, основываясь на успешном партнерстве, которое началось в 2019 году. Новое соглашение усиливает международное присутствие Руанды и подчеркивает ее роль в развитии молодежи, творческих и экономических возможностей. Партнерство основано на общей преданности молодежи. Академия PSG Rwanda предоставила более 400 юным руандийцам элитное футбольное обучение, образование и наставничество.