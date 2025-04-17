«Штутгарт» продлил контракт с председателем правления

«Штутгарт» объявил о досрочном продлении контракта с председателем правления клуба Александром Верле до 2030 года.
50-летний специалист занимает должность с марта 2022-го.
В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в Бундеслиге. В нынешнем коллектив после 29 туров идёт 11-м, при этом он смог дойти до финала Кубка Германии, в котором сыграет с «Арминией».
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