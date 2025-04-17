Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2024/2025

«Штутгарт» продлил контракт с председателем правления

вчера, 15:37

«Штутгарт» объявил о досрочном продлении контракта с председателем правления клуба Александром Верле до 2030 года.

50-летний специалист занимает должность с марта 2022-го.

В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в Бундеслиге. В нынешнем коллектив после 29 туров идёт 11-м, при этом он смог дойти до финала Кубка Германии, в котором сыграет с «Арминией».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пьянич ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
Вчера, 14:49
Гризманн раздумывает над предложением «Атлетико» о новом контракте
Вчера, 14:04
Официально«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком
Вчера, 13:18 Фото
Слухи«Локомотив» продлил контракт с Тимофеевым
Вчера, 10:59
Официально«Вольфсбург» продлил контракт с вратарём
Вчера, 09:59
Официально«Айнтрахт» продлил контракт с основным футболистом
Вчера, 08:50
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:02
Лично знаю его знаю, несколько раз пересекались в Штутгарте, в Ратхаузе. Очень приятный в общении человек, но как мне показалось- несколько отдаленный от футбола, в большей степени- бумажный человек...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:54
Приветствую.

Пользователь был забанен по причине регулярного нарушения правил. Он может создать один или более аккаунта и снов начать писать комментарии, лимита на аккаунты у одного и того же пользователя нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
Пока идёт Всё хорошо-почему бы не продлить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 