Руководство «Реала» заинтересовано в подписании полузащитника «Интера»

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вчера, 11:21

Руководство «Реала» в лице президента клуба хочет приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Интера» и сборной Италии . Считается, что Барелла добавит динамизма, техники и характера в среднюю линию «сливочных», которая уже обладает талантливыми футболистами, но нуждается в новых лидерах на ближайшее будущее.

«Интер» не намерен просто так расставаться с одним из своих ключевых игроков. «Нерадзурри» могут выслушать предложения, начинающееся от 80 миллионов евро. Решающую роль сыграет желание самого Бареллы. В Италии не исключают, что переговоры могут продвинуться в ближайшие недели.

В текущем сезоне на счету Бареллы 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелился на подписание Бареллы.