Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Руководство «Реала» заинтересовано в подписании полузащитника «Интера»

вчера, 11:21

Руководство «Реала» в лице президента клуба Флорентино Переса хочет приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Интера» и сборной Италии Николо Бареллу. Считается, что Барелла добавит динамизма, техники и характера в среднюю линию «сливочных», которая уже обладает талантливыми футболистами, но нуждается в новых лидерах на ближайшее будущее.

«Интер» не намерен просто так расставаться с одним из своих ключевых игроков. «Нерадзурри» могут выслушать предложения, начинающееся от 80 миллионов евро. Решающую роль сыграет желание самого Бареллы. В Италии не исключают, что переговоры могут продвинуться в ближайшие недели.

В текущем сезоне на счету Бареллы 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелился на подписание Бареллы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Интер» может продать своего защитника летом
Вчера, 10:57
«Интер» ведёт переговоры с вингером «Марселя»
Вчера, 10:14
СлухиФлик хочет, чтобы «Барселона» подписала Мусиалу вместо Нико Уильямса
Вчера, 09:32
Слухи«Арсенал» готов обменять Салиба на двух футболистов «Реала»
Вчера, 00:11
СлухиГрилиш может остаться в «Манчестер Сити»
17 апреля
«Барселона» отказалась от идеи с подписанием Нико Уильямса
17 апреля
Сортировать
Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 20:21
да ну, итальянцы в Реале не очень, лучше субименди: и моложе и дешевле!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:51
Не то что бы это новый Кросс или Модрич. Но с учетом ситуации на рынке, где в принципе нет игроков такого класса, довольно неплох. Видел я его хорошие матчи. Но видел и обычные, где он не выделялся ничем.
Playboi
Playboi
вчера в 13:05
Ну, очередной нытик едет к меренгам. Он реально нытик!!
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 11:27
Только стоит он 80 млн с контрактом до 29 года
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:25
Игроку надо очень подумать над этим
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:24
Думаю утка. Он конечно не помешает, если лямов за 40-50 перейдет. но не в стиле Переса, платить от 80 лямов за 28 летнего игрока.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 