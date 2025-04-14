В результате столкновения фанатов «Лацио» и «Ромы» пострадали полицейские

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вчера, 11:19

Фанаты «Лацио» пытались прорваться через буферную зону к тифози «Ромы». Полиции удалось не допустить прямого контакта между агрессивно настроенными болельщиками двух команд. В представителей правопорядка стали бросать различные предметы. Позже примерно 300 фанатов «Ромы» с площади Манчини попыталась продвинуться в сторону зоны, предназначенной для прохода тифози «Лацио», но полицейские преградили им путь. Полиции удалось нормализовать ситуацию после применения водомётов.

По предварительным данным в результате данного происшествия пострадали 13 полицейских.

Напомним, в рамках 32-го тура Серии А «Лацио» и «Рома» сыграли вничью (1:1).