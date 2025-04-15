Дэн Берн попал в небольшое ДТП перед игрой с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ньюкасла» перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (4:1) попал в небольшое ДТП . Футболист сообщил, что не пострадал, он помогал другим участникам эпизода.

Я находился на кольцевой развязке. Там нередко случаются аварии, поскольку для многих это непростое место. Один парень врезался в мой пикап, а потом в него врезался кто-то еще. Сработали подушки безопасности и тому подобное.

Я вышел, осмотрел машину, и кто-то попросил меня помочь подтолкнуть автомобиль. Кто-то задел шину. Моей машине такой урон особо не страшен. Я просто помогал. Машина стояла на дороге, она оказалась обманчиво тяжелой. Я считал, что легко смогу ее сдвинуть.

Приятно, что прохожие фотографировали вместо того, чтобы помочь. Но это был мой общественный вклад. Если честно, я уже устал видеть свое лицо в прессе – стараюсь держаться подальше от этого.