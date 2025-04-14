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В «Урале» отреагировали на слухи о договорном матче с «Нефтехимиком»

вчера, 16:02
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о том, что второй тайм матча 28-го тура Первой лиги против «Нефтихимика» (3:2) носил договорной характер.

Ну вот что я вам сейчас должен сказать? Какую ситуацию прокомментировать. Я чуть с ума не сошёл после первого тайма! Мы же проигрывали 0:2. А теперь пишут про какой-то договорной матч... Хватит х*рнёй заниматься! Обалдели? Ну что за люди... Как можно опять про нас такое писать?!

Я подходил к главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову? Да я даже с ним не здоровался. Вы чего?

Знаю ли я его? Сын Автогена? Папа у него Автоген (Александр Новиков — бывший защитник «Динамо», имел прозвище «автоген»). Знаю, конечно, но я к нему не подходил. Повторюсь, мы даже вчера не здоровались.

Да я его не видел даже. Ни до, ни после игры. Можете у него спросить. Такого не было! Х*рня какая-то.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:39, ред.
А нам такие слова в комментариях наверное нельзя писать, я бы попробовал, но только из бана вышел) Сильно его триггернули эти слухи что он так ругается, чувствуется даже через текст искренность его недоумения, ну или актёр хороший
2p3fedzn9dub
2p3fedzn9dub
вчера в 16:35
Это заявление свидетельствует о важности прозрачности и доверия в профессиональном футболе, особенно в условиях повышенного внимания общественности к возможным нарушениям правил честной игры. Открытость позиции футболиста подчеркивает стремление сохранить высокий уровень спортивной этики и честной конкуренции в российском футболе.
Гость
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