В «Урале» отреагировали на слухи о договорном матче с «Нефтехимиком»

Президент «Урала» отреагировал на слухи о том, что второй тайм матча 28-го тура Первой лиги против «Нефтихимика» (3:2) носил договорной характер.

Ну вот что я вам сейчас должен сказать? Какую ситуацию прокомментировать. Я чуть с ума не сошёл после первого тайма! Мы же проигрывали 0:2. А теперь пишут про какой-то договорной матч... Хватит х*рнёй заниматься! Обалдели? Ну что за люди... Как можно опять про нас такое писать?!

Я подходил к главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову? Да я даже с ним не здоровался. Вы чего?

Знаю ли я его? Сын Автогена? Папа у него Автоген (Александр Новиков — бывший защитник «Динамо», имел прозвище «автоген»). Знаю, конечно, но я к нему не подходил. Повторюсь, мы даже вчера не здоровались.

Да я его не видел даже. Ни до, ни после игры. Можете у него спросить. Такого не было! Х*рня какая-то.