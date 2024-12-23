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Обнародованы решения общего собрания клубов РПЛ

сегодня, 13:47

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ. На нём была единогласно поддержана кандидатура Александра Дюкова (действующего президента РФС) на пост президента РФС. Выборы пройдут в феврале 2025 года.

Также на данном собрании утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Ранее сообщалось, что 33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента.

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Все комментарии
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:22, ред.
...мы с семьёй с 1998 года ездим через Троицк на дачу в Папино,
вот уже четверть века. И Наукоград теперь- молодой москвич, и трассу
вообще не узнаешь,и всё это сделали люди! Но конечно есть события,которые во многом влияют на нашу действительность,
время покажет...!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:32, ред.
Ну выбрали и выбрали. Если все были единогласны значит так и должно быть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:55
Упадок нашего футбола ? А причём тут Дюков, хочется вас спросить. Вы же многоопытный и умный человек и должны понимать (или понимаете, но не говорите), что дело не в нём. В сложившихся условиях он делает всё от него зависящее, но... выше головы не прыгнешь. Или вы считаете иначе ? А если считаете, посоветуйте ему, что надо делать. И мы послушаем. Критиковать всегда легче.
4RT
4RT
сегодня в 14:54
Очередной фарс
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:35
Дюков...... Что то до боли знакомое. А, вспомнил. Это лозунг " Газпром всемогущ!" Постоянство интересов г. Дюкова - залог упадка нашего футбола. Однозначно!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:50
Мне кажется у нас просто уже люди боятся что то менять и предпочитают знакомое болото таинственной неизвестности.
Гость
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