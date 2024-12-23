Обнародованы решения общего собрания клубов РПЛ

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сегодня, 13:47

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ . На нём была единогласно поддержана кандидатура (действующего президента РФС ) на пост президента РФС . Выборы пройдут в феврале 2025 года.

Также на данном собрании утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице-президент и генеральный директор «Ахмата» , президент «Ростова» и председатель совета директоров «Динамо» .