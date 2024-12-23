Обнародованы решения общего собрания клубов РПЛ

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ. На нём была единогласно поддержана кандидатура Александра Дюкова (действующего президента РФС) на пост президента РФС. Выборы пройдут в феврале 2025 года.
Также на данном собрании утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Ранее сообщалось, что 33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента.