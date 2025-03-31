Митрофанов: «Договор с Российской Премьер-Лигой будет продлён»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) дал комментарий на тему продления контракта c РПЛ , также высказался о ситуации с лицензированием «Химок».

Летом 2026-го истекает договор с РПЛ на право проведения чемпионата страны, есть ли переговоры о заключении нового договора и не будет ли в рамках этого обсуждения проговариваться вопрос об изменении количества команд в лиге, учитывая наличие, например, проблемных «Химок»? У меня нет никаких оснований сомневаться в том, что договор с лигой будет продлен. У нас нет каких-то противоречий. На сто процентов он будет продлен. Если говорить о формате турнира, то это зависит не от договора, а от регламента соревнований. Если вдруг от лиги будут инициативы, то комитет профессионального футбола их рассмотрит, а далее определимся на исполкоме. Но там есть не менее важный договор — на передачу коммерческих прав. Может быть, нам скажут, что при изменении формата будет в два раза больше денег, — это аргумент.

Пройдут ли «Химки» лицензирование? Это решает комиссия по лицензированию. Хотелось бы, чтобы коллеги решили все свои вопросы.