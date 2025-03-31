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Митрофанов: «Договор с Российской Премьер-Лигой будет продлён»

31 марта 2025, 10:46

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал комментарий на тему продления контракта c РПЛ, также высказался о ситуации с лицензированием «Химок».

Летом 2026-го истекает договор с РПЛ на право проведения чемпионата страны, есть ли переговоры о заключении нового договора и не будет ли в рамках этого обсуждения проговариваться вопрос об изменении количества команд в лиге, учитывая наличие, например, проблемных «Химок»? У меня нет никаких оснований сомневаться в том, что договор с лигой будет продлен. У нас нет каких-то противоречий. На сто процентов он будет продлен. Если говорить о формате турнира, то это зависит не от договора, а от регламента соревнований. Если вдруг от лиги будут инициативы, то комитет профессионального футбола их рассмотрит, а далее определимся на исполкоме. Но там есть не менее важный договор — на передачу коммерческих прав. Может быть, нам скажут, что при изменении формата будет в два раза больше денег, — это аргумент.

Пройдут ли «Химки» лицензирование? Это решает комиссия по лицензированию. Хотелось бы, чтобы коллеги решили все свои вопросы.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
31 марта в 16:04, ред.
Чо то я не понял, какой договор? А что можно не продлевать? РПЛ это отдельная от РФС организация? Что? А кто эту организацию создал и сделал суверенной чтобы с ней ещё приходилось договариваться? Какая нелёгкая у них там работа
Vilar
Vilar ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
31 марта в 15:53
Можно было бы с Вами согласится, если бы не знать, что НИ В ОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ НЕ УЧАСТВУЕМ (ни взрослые, ни юноши, ни дети), ни один международный турнир у себя не проводим, в рпл 16 команд, как в малоразвитых футбольных странах. В Советском Союзе штат Федерации футбола тоже такой был? Вот и вся наша нынешняя много гранность. Я уверен, если бы по состоянию на 22 год, мы были бы 4-ми на ЧМ или серебряными призёрами ЧЕ, или чемпионами ОИ, или наши клубы, хотя бы финалистами европейских кубков, не посмели бы отстранить от футбола. А так 20 лет мы статисты в европе, и дочь Юмашева, ну, НИКАК не помогла работая вице-президентом в рфс.
ZenCh1
ZenCh1 ответ Vilar (раскрыть)
31 марта в 14:20
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    31 марта в 13:49
    ))) Митрофаныч в официоз ударился..., видать забыл, что в бане уже вопрос положительно решён...
    112910415
    112910415
    31 марта в 12:11
    мы волновались, не спали три ночи ... )
    Шуnя771
    Шуnя771
    31 марта в 11:48
    Нет никаких сомнений в том, что Договор РФС с РПЛ будет продлён, это юридическая формальность которая необходима обеим сторонам для своего функционирования как в спортивной, так ии в экономической плоскости.
    А вот Договор на передачу коммерческих прав имеет более привлекательный интерес..., но мы будем лишь статистами свершившихся изменений, если они и будут.
    Инициативы от Лиги по поводу "текущих" вопросов... Как то сомнительно, что такие начинания как например по количеству команд или формата проведения типа "осень - весна"... будут исходить от команд по сугубо их личной инициативе.....
    Химки останутся в строю с такой же вероятностью как и подписание вышеуказанного первого Договора.
    Живем дальше!
    albucid
    albucid
    31 марта в 11:37
    Генеральный секретарь - это, типа, как Брежнев эпохи застоя?
    Vilar
    Vilar
    31 марта в 11:29
    Сколько бездельников в рфс, рпл ужас!! На вскидку: Президент, генеральный секретарь, первый зам. президента, 6 (!) вице-президентов (даже Юмашева Полина Валентиновна - да, дочь. выдвинута президентом рфс, она ещё в уефа(!) член комитета по управлению и соблюдению требований), 3 зам. ген. секретаря. В исполкоме 16 президентов (должности не ниже), аппарат - 15 членов, 17 - председателей комитетов и т.д. и т.п. Кроме этого, у каждого секретарша, помощники, рядовые сотрудники отделов, комитетов, комиссий. Интересно, какая средняя зарплата в рфс??
    Ironigor
    Ironigor
    31 марта в 11:18
    Как будто есть какие-то другие варианты ☝️😜
    Гость
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