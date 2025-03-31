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Президент РПЛ заявил, что у лиги есть неофициальное взаимодействие с УЕФА

вчера, 22:38

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил о наличии неофициального диалога между руководством лиги и УЕФА в контексте возможного возвращения российских футбольных клубов в европейские кубковые турниры.

У нас нет официального взаимодействия с УЕФА, есть только неофициальное.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 15:45, ред.
Посудачили в курительной комнате, перебросились мнениями, двумя вопросами и двумя ответами и... мирно разошлись. Чиновники УЕФА заниматься делом, представители РФС - готовить обнадёживающие обещания для нашей общественности.
Если всё так хорошо, как говорит Президент РПЛ, с чего тогда наш представитель в организации на днях покинул её ? Наверное, с чувством выполненного долга.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:22
Дня Доброго!

"Я когда по улице в Москве иду я Землю ногами в его сторону пихаю."
Это смотря в каком направлении идёшь....)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:39, ред.
Что это значит? У меня есть неофициальное взаимодействие с президентом США. Я когда по улице в Москве иду я Землю ногами в его сторону пихаю. Я вообще неофициально так то со всеми людьми на планете тем или иным образом взаимодействую. Конкретики бы чтоле подсыпали чуток
Гость
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