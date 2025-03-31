Президент РПЛ заявил, что у лиги есть неофициальное взаимодействие с УЕФА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил о наличии неофициального диалога между руководством лиги и УЕФА в контексте возможного возвращения российских футбольных клубов в европейские кубковые турниры.
У нас нет официального взаимодействия с УЕФА, есть только неофициальное.
Если всё так хорошо, как говорит Президент РПЛ, с чего тогда наш представитель в организации на днях покинул её ? Наверное, с чувством выполненного долга.
Если всё так хорошо, как говорит Президент РПЛ, с чего тогда наш представитель в организации на днях покинул её ? Наверное, с чувством выполненного долга.
"Я когда по улице в Москве иду я Землю ногами в его сторону пихаю."
Это смотря в каком направлении идёшь....)
"Я когда по улице в Москве иду я Землю ногами в его сторону пихаю."
Это смотря в каком направлении идёшь....)