Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

РПЛ обратилась в комитет по этике РФС по поводу интервью Дзюбы

вчера, 19:28

Глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу ноябрьского интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

Отмечается, что по инициативе московского «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью.

РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом положений регламента РФС по этике.

В обращении указано, что в интервью Артёма Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера» в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».

Дата заседания комитета по этике по рассмотрению данного вопроса ещё не назначена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбнародованы решения общего собрания клубов РПЛ
23 декабря 2024
Президент РПЛ Алаев подвёл итоги первой части сезона
07 декабря 2024
Алаев: «Мы не можем оставить заявление Федорищева о коррупции просто так»
28 ноября 2024
РПЛ проведет экстренное собрание 28 ноября
27 ноября 2024
Алаев: «УЕФА будет тяжело реализовать решение о допуске наших юношей»
07 октября 2024
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:28
Не факт. Под спойлер...
Можно Шифровочку применить наоборот, как к именам 20-30 годов...))
Например, Передовое дело радует Сталина... Как можно зашифровать?)
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:08
Так здесь автоцензура сработает)...вся речь Дзюбы превратится в цифровой отчет для бухгалтерии))...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Все очень просто и объяснимо. Наказание футболиста за оскорбления должностных лиц ФК Локомотив - это исключительная прерогатива Комитета по этике РФС. РПЛ на это права не имеет.
lobsterdam
lobsterdam ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:20
Экспертиза нужна (необходима!) чисто для судебного разбирательства как доказательство. Для суда просто мнения кого-то недостаточно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Сюда его "Речь"!
Мы тут и не такие экспертизы ваяем.
Эксперты у нас добротные, каждый второй приравнивается, по мастерству ремесла, к поварской регалии "четыре мишленовские звезды"!))
Vector
Vector
вчера в 22:12
А как все славно начиналось)
протон
протон
вчера в 21:24
Дзюба всякого наговорит на любой клуб, где играл. Вы подождите сколько всего Дзюба вывалит на Акрон.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:50, ред.
Как бы кто ни относился к Артёму, какая бы скандальная репутация у него ни была, предлагаю подождать решения Комитета по этике. "Высказывания предположительно оскорбительного характера..." - такая расплывчатая формулировка, что под неё можно подогнать всё что угодно. Даже слова благодарности. При желании, конечно.
Кроме того, мы с вами не знаем результатов проведённой лингвистической экспертизы. Если они однозначно указывают на "нехорошие" слова Артёма, то зачем нужно проводить заседание Комитета ? Наказать футболиста - и все дела (простите за сленг).
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:32
У нас разве нет свободы слова или отменили уже 20 лет назад?!.
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:26
Вспомнилось после Ваших слов
lotsman
lotsman
вчера в 20:23
"............высказывания предположительно оскорбительного характера......"
Предположительно? И только экспертиза может это выяснить? Чего же там такого мудрёного Артюша намолол, что без лингвистической экспертизы не разобраться?)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:17
Язык у него, исходя из известного видео, длиннее его члена, а должно быть наоборот...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:51
Руко63й всех кого можно, всех обгадил... Надоел уже всем конкретно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:42
Опять дзюба пустоблудит...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:36
Убрав из интервью все матерные слова, комитет по этике теперь точно знает из скольких слов русского языка состоит словарный запас Дзюбы.
allemz
allemz
вчера в 19:30
Этика и Дзюба)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:29
Договорился рукоблуд. Язык у него длинный, надо бы укоротить маленько)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 