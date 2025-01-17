РПЛ обратилась в комитет по этике РФС по поводу интервью Дзюбы

Глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу ноябрьского интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.
Отмечается, что по инициативе московского «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью.
РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом положений регламента РФС по этике.
В обращении указано, что в интервью Артёма Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера» в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».
Дата заседания комитета по этике по рассмотрению данного вопроса ещё не назначена.
Предположительно? И только экспертиза может это выяснить? Чего же там такого мудрёного Артюша намолол, что без лингвистической экспертизы не разобраться?)
Предположительно? И только экспертиза может это выяснить? Чего же там такого мудрёного Артюша намолол, что без лингвистической экспертизы не разобраться?)