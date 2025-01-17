РПЛ обратилась в комитет по этике РФС по поводу интервью Дзюбы

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вчера, 19:28

Глава Российской премьер‑лиги обратился в комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) по поводу ноябрьского интервью форварда тольяттинского «Акрона» .

Отмечается, что по инициативе московского «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью.

РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом положений регламента РФС по этике.

В обращении указано, что в интервью Артёма Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера» в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».

Дата заседания комитета по этике по рассмотрению данного вопроса ещё не назначена.