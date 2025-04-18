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«Аль-Наср» готовит 400 млн евро, чтобы подписать трёх звёздных игроков

вчера, 11:51

«Аль-Наср», в котором играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, готовит беспрецедентное наступление в предстоящее летнее трансферное окно: он инвестирует до 400 миллионов евро, чтобы подписать трёх звёзд мирового класса.

Во главе списка стоит форвард «Реала» Винисиус Жуниор, которого клуб из Эр-Рияда намерен соблазнить предложением зарплаты в размере 250 миллионов евро. Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо и защитник «Арсенала» Габриэль Магальяэс завершают амбициозный план «Аль-Насра», цель которого — произвести революцию в составе и сделать клуб мировым эталоном.

Самым сложным, несомненно, будет осуществить трансфер Винисиуса. Хотя его связь с «Реалом» по-прежнему сильна, а его роль является определяющей в атаке «сливочных», неопределённость вокруг продления контракта бразильца оставляет шансы для «Аль-Насра». В Саудовской Аравии готовы предложить 24-летнему вингеру один из самых высоких контрактов в истории футбола. Что касается Кайседо, то «Челси» не планирует в ближайшей перспективе отпускать ключевого игрока полузащиты. Однако «Аль-Наср» дал понять, что серьёзно настроен и готов предложить за эквадорца более 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 117 млн евро). Также саудовцы уже начали шаги по подписанию Габриэля. Игроку предложили контракт с зарплатой гораздо больше того, что он получает в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает новый контракт Роналду.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:24, ред.
К саудитам идут игроки , которые по силу возраста не тянут топ-лиги Европы. Можно им поиграть там, на исходе физических сил и за это получать баснословные деньги. Пенсионерам может быть и надо туда..
Но , когда идут суперталанты как Неймар и хоронят свою карьеру в песках саудовской Аравии, возникает вопрос , не вредят ли арабы и себе и всему мировому футболу. Они может не задумываются и дальше будут покупать еще десятки молодых Неймаров и в итоге отпускать их восвояси.
Лига СА билет в один конец. Карьера или деньги.
Винисиусу есть над чем подумать
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:10
Отдыхать это другая тема, а они будут деградировать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:09
Согласен с тем, что уровень Вини играть с веоблюдами.
Талантливый парень, но звездная болезнь в очередной раз сгубила футболиста.
Европа, да и весь мировой футбол ничего не потеряет если он опустится на самое дно.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:27
Может им получиться Энцо или Лавио за миллионов 100,за штуку, втюхать? :)
112910415
112910415
вчера в 13:05
ура, да здравствует новый мировой лидер ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:11
И кто же будет там свою *опу рвать? Получат жирнейшие контракты и будут просто отдыхать)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:07
Бред.
Зачем Челси предлагать за Кайседо 117 млн.евро, если сами его купили за 115 😁🙃
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:59
Винни Пуху там самое место
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:58
...цель которого — произвести революцию в составе и сделать клуб мировым эталоном...

Даже если этих игроков сейчас купит топ-клуб из Европы, то они ему ничего особенного не дадут, чего говорить о команде, которая далека от законодателей мод, как азиатская пустыня от Лазурного берега.
Это будут очередные выброшенные на ветер миллиарды. Плохо, когда нет долгосрочного проекта, а есть лишь сиюминутная прихоть.
Гость
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