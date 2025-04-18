«Аль-Наср» готовит 400 млн евро, чтобы подписать трёх звёздных игроков

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вчера, 11:51

«Аль-Наср», в котором играет нападающий сборной Португалии , готовит беспрецедентное наступление в предстоящее летнее трансферное окно: он инвестирует до 400 миллионов евро, чтобы подписать трёх звёзд мирового класса.

Во главе списка стоит форвард «Реала» , которого клуб из Эр-Рияда намерен соблазнить предложением зарплаты в размере 250 миллионов евро. Полузащитник «Челси» и защитник «Арсенала» Габриэль Магальяэс завершают амбициозный план «Аль-Насра», цель которого — произвести революцию в составе и сделать клуб мировым эталоном.

Самым сложным, несомненно, будет осуществить трансфер Винисиуса. Хотя его связь с «Реалом» по-прежнему сильна, а его роль является определяющей в атаке «сливочных», неопределённость вокруг продления контракта бразильца оставляет шансы для «Аль-Насра». В Саудовской Аравии готовы предложить 24-летнему вингеру один из самых высоких контрактов в истории футбола. Что касается Кайседо, то «Челси» не планирует в ближайшей перспективе отпускать ключевого игрока полузащиты. Однако «Аль-Наср» дал понять, что серьёзно настроен и готов предложить за эквадорца более 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 117 млн евро). Также саудовцы уже начали шаги по подписанию Габриэля. Игроку предложили контракт с зарплатой гораздо больше того, что он получает в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает новый контракт Роналду.