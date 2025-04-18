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Флик недоволен составлением календаря в Ла Лиге

вчера, 15:27

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство руководству Ла Лиги из-за неудовлетворительного составления календаря.

Знаете, сколько матчей мы провели за последние недели? Очень много. И в Милане нас ожидает то же самое. Мы вернулись из Дортмунда поздно, в 3 или 4 часа ночи, и игроки легли спать только к 5 утра. Мы не жалуемся, но такие вещи происходят только здесь. В других лигах заботятся о игроках и клубах во время выступлений в Лиге чемпионов, а у нас нет времени на отдых. Я хотел бы пообщаться с теми, кто отвечает за это, потому что им совершенно не понятно, каково это для клубов.

Я не ищу оправданий и не собираюсь жаловаться. Я рад, что нам не придется играть в воскресенье в 14:00 против «Вальядолида» — это для меня приемлемо. Но почему мы не можем сыграть в 18:00? В чем проблема? Назовите хоть одну причину. Я хотел бы встретиться с тем, кто составляет расписание, потому что это просто абсурд. Это касается всего испанского футбола, потому что если у нас будет успех в Европе, вся Ла Лига получит от этого выгоду. У меня нет слов – это невозможно выдержать. Каждая федерация заботится о своих клубах, а у нас – нет. Им все равно, что игроки спят в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них абсолютно нет представления о том, что это значит для футболистов.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 20:07
о как!!! а когда об этом уже давно говорил Анчи, то все были спокойны, а тут сам флик уже возмущается!!
хотя у барсы и так дней отдыха предостаточно в отличии от Реала: 4 дня перед сельтой, потом на день больше отдыха перед кубком, чем у Реала, потом 4 дня перед интером и тд...
112910415
112910415
вчера в 17:26
эта Барса справится !
Capral
Capral
вчера в 15:59, ред.
Не жалуется, не ищет оправданий, но уже пожаловался и уже ищет оправдания...
Прикольно и это: "Знаете, сколько мы сыграли? Очень много". Так уже назови число, а то получается, как у А.Райкина- "Сyмашедшие деньги"!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:49
4 матча подряд дома хоть как то должно помочь с усталостью.
стоп.
финал то в Севилье)) а Барса номинально хозяева финала.
кажись реновация Рамон Санчес Писхуана уже завершили.
красавец стадион, к чм-2030.
да, календарь чудовищный.
но какой бы не был результат после этих матчей, за эту Барселону не стыдно.
все молодцы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:43
Щас Чефир еще че нить придумает и будет ж-па!
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:36
Это Ла Лига, дружище! Здесь всё делается не для клубов, а против клубов.
Гость
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