Флик недоволен составлением календаря в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство руководству Ла Лиги из-за неудовлетворительного составления календаря.
Знаете, сколько матчей мы провели за последние недели? Очень много. И в Милане нас ожидает то же самое. Мы вернулись из Дортмунда поздно, в 3 или 4 часа ночи, и игроки легли спать только к 5 утра. Мы не жалуемся, но такие вещи происходят только здесь. В других лигах заботятся о игроках и клубах во время выступлений в Лиге чемпионов, а у нас нет времени на отдых. Я хотел бы пообщаться с теми, кто отвечает за это, потому что им совершенно не понятно, каково это для клубов.
Я не ищу оправданий и не собираюсь жаловаться. Я рад, что нам не придется играть в воскресенье в 14:00 против «Вальядолида» — это для меня приемлемо. Но почему мы не можем сыграть в 18:00? В чем проблема? Назовите хоть одну причину. Я хотел бы встретиться с тем, кто составляет расписание, потому что это просто абсурд. Это касается всего испанского футбола, потому что если у нас будет успех в Европе, вся Ла Лига получит от этого выгоду. У меня нет слов – это невозможно выдержать. Каждая федерация заботится о своих клубах, а у нас – нет. Им все равно, что игроки спят в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них абсолютно нет представления о том, что это значит для футболистов.
хотя у барсы и так дней отдыха предостаточно в отличии от Реала: 4 дня перед сельтой, потом на день больше отдыха перед кубком, чем у Реала, потом 4 дня перед интером и тд...
хотя у барсы и так дней отдыха предостаточно в отличии от Реала: 4 дня перед сельтой, потом на день больше отдыха перед кубком, чем у Реала, потом 4 дня перед интером и тд...
Прикольно и это: "Знаете, сколько мы сыграли? Очень много". Так уже назови число, а то получается, как у А.Райкина- "Сyмашедшие деньги"!
Прикольно и это: "Знаете, сколько мы сыграли? Очень много". Так уже назови число, а то получается, как у А.Райкина- "Сyмашедшие деньги"!
стоп.
финал то в Севилье)) а Барса номинально хозяева финала.
кажись реновация Рамон Санчес Писхуана уже завершили.
красавец стадион, к чм-2030.
да, календарь чудовищный.
но какой бы не был результат после этих матчей, за эту Барселону не стыдно.
все молодцы.
стоп.
финал то в Севилье)) а Барса номинально хозяева финала.
кажись реновация Рамон Санчес Писхуана уже завершили.
красавец стадион, к чм-2030.
да, календарь чудовищный.
но какой бы не был результат после этих матчей, за эту Барселону не стыдно.
все молодцы.