Флик недоволен составлением календаря в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» выразил недовольство руководству Ла Лиги из-за неудовлетворительного составления календаря.

Знаете, сколько матчей мы провели за последние недели? Очень много. И в Милане нас ожидает то же самое. Мы вернулись из Дортмунда поздно, в 3 или 4 часа ночи, и игроки легли спать только к 5 утра. Мы не жалуемся, но такие вещи происходят только здесь. В других лигах заботятся о игроках и клубах во время выступлений в Лиге чемпионов, а у нас нет времени на отдых. Я хотел бы пообщаться с теми, кто отвечает за это, потому что им совершенно не понятно, каково это для клубов.

Я не ищу оправданий и не собираюсь жаловаться. Я рад, что нам не придется играть в воскресенье в 14:00 против «Вальядолида» — это для меня приемлемо. Но почему мы не можем сыграть в 18:00? В чем проблема? Назовите хоть одну причину. Я хотел бы встретиться с тем, кто составляет расписание, потому что это просто абсурд. Это касается всего испанского футбола, потому что если у нас будет успех в Европе, вся Ла Лига получит от этого выгоду. У меня нет слов – это невозможно выдержать. Каждая федерация заботится о своих клубах, а у нас – нет. Им все равно, что игроки спят в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них абсолютно нет представления о том, что это значит для футболистов.