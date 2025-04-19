Капелло: «Полузащита „Интера“ лучше, чем у „Барселоны“»

Бывший тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло сравнил полузащиту «Интера» и «Барселоны».
Я предпочитаю полузащиту Барелла, Мхитарян и Чалханоглу, а не Френки де Йонга и Педри. Полузащита «Интера» — это идеальное сочетание качества и движения.
Напомним, что «Интер» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.
Но Бенфика, наглядно доказывала и показывала, как надо использовать провалы Барселоны в центре поля, то же, показывали Симеоне и Леганес.
Но Бенфика, наглядно доказывала и показывала, как надо использовать провалы Барселоны в центре поля, то же, показывали Симеоне и Леганес.