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Капелло: «Полузащита „Интера“ лучше, чем у „Барселоны“»

сегодня, 00:10

Бывший тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло сравнил полузащиту «Интера» и «Барселоны».

Я предпочитаю полузащиту Барелла, Мхитарян и Чалханоглу, а не Френки де Йонга и Педри. Полузащита «Интера» — это идеальное сочетание качества и движения.

Напомним, что «Интер» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:04
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 06:22
    Всё увидим в предстоящих матчах, интрига есть и это главное, в любом случае Интер действительно мощный сезон проводит в плане того что они умудряются играть в трёх турнирах, пока что успешно, каким то чудом выдерживают нагрузки, впрочем и у Барселоны абсолютно идентичная ситуация. Сезон на износ, возможно выиграет та команда которая сохранила больше сил и грамотнее распределит их на оставшиеся матчи. Интер показался слегка тяжёлым грузным в матчах с Баварией, по крайней мере на фоне Баварии, а Барселона произвела неоднозначное впечатление, летящей и лёгкой в первом матче с Боруссией, и абсолютно бесхребетной во втором, не не уставшей или тяжёлой при этом, а просто не желающей напрягаться. И опять же Бавария и Боруссия сейчас это просто команды разного уровня.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 03:53, ред.
    Баварию получила свои 4-1.Барса непринужденно разобрала эту машину.
    И тогда состав Баварии был во порядке. И защитники в строю. И Мусиала бегал. Интеру повезло, что Бавария была обескровлена потерями. У Интера есть свои слабые стороны как и сильные. В 29. Апреля что придумают тренера обоих команд.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 02:54
    В чём заключается "несерьёзность" других соперников?
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 01:38
    Лучше, но больше боязно за возрастную защиту, посмотрим, что Индзаги придумает против бегунков-технарей..
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:44
    Трое против двоих нечестно!)
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:38, ред.
    Если смотреть, как высоко располагается вся Барселона на поле, как вся команда пасётся на половине поля соперника, а свою половину полностью оставляет без присмотра, то да, можно сказать, что Барса- идеальный клиент для Интера. На примере несчастной Баварии можно было убедиться в матчах с Интером. Но всё это на бумаге, а как будет в игре- никто не скажет. Далеко не всегда, намеченный план реализуется, непосредственно на поле.

    Но Бенфика, наглядно доказывала и показывала, как надо использовать провалы Барселоны в центре поля, то же, показывали Симеоне и Леганес.
    протон
    протон
    сегодня в 00:25, ред.
    Это вообще первый серьезный соперник Барсы в этой ЛЧ. 30 апреля на поле боя увидим у кого лучше
    Гость
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