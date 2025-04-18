Защитник «Интера» Бастони: «Я не знаю, как остановить Ямаля»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос, как остановить нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
Как остановить Ямаля? Я не знаю, потому что в прошлый раз на Евро из-за него дела у нас пошли не очень хорошо.
Напомним, что «Интер» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.
Есть один способ, но как воплотить его в жизнь !... Приклеиться к Ямалю скотчем и весь матч бегать с ним парой, как с Тамарой, чтобы не давать ему принимать мяч. Но это практически невозможно осуществить, как невозможно было остановить прекрасных технарей, фамилии которых наслуху, и которых я называть не буду по причине того, что все их знают.
Кто-то из пользователей сейчас будет кричать, что всё это ерунда, и есть меры, чтобы остановить испанца. Пусть кричит.
Есть один способ, но как воплотить его в жизнь !... Приклеиться к Ямалю скотчем и весь матч бегать с ним парой, как с Тамарой, чтобы не давать ему принимать мяч. Но это практически невозможно осуществить, как невозможно было остановить прекрасных технарей, фамилии которых наслуху, и которых я называть не буду по причине того, что все их знают.
Кто-то из пользователей сейчас будет кричать, что всё это ерунда, и есть меры, чтобы остановить испанца. Пусть кричит.