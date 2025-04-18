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Защитник «Интера» Бастони: «Я не знаю, как остановить Ямаля»

вчера, 21:42

Защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос, как остановить нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

Как остановить Ямаля? Я не знаю, потому что в прошлый раз на Евро из-за него дела у нас пошли не очень хорошо.

Напомним, что «Интер» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
jsmkeab8x57g
jsmkeab8x57g
сегодня в 09:37
Спроси у Майкона ,как он остановил Месси!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Только с подстраховкой... один на один нельзя оставлять...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:04
еще одни знатные костоломы, будет непростой матч
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:57
Даже не старайтесь, не получится. Один в один он не удержим. Когда юркий техничный паренёк на скорости идёт в обводку, остановить его одному защитнику очень и очень проблематично. И это касается не только Ямаля, но и любого другого техничного форварда. Конечно, есть способы, чтобы остановить его, но есть и контр способы, как преодолеть оборону. В том числе и с помощью своих партнёров.
Есть один способ, но как воплотить его в жизнь !... Приклеиться к Ямалю скотчем и весь матч бегать с ним парой, как с Тамарой, чтобы не давать ему принимать мяч. Но это практически невозможно осуществить, как невозможно было остановить прекрасных технарей, фамилии которых наслуху, и которых я называть не буду по причине того, что все их знают.
Кто-то из пользователей сейчас будет кричать, что всё это ерунда, и есть меры, чтобы остановить испанца. Пусть кричит.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:12
Усыпляет бдительность молодого испанца...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Что-то нужно предпринять ☝️😉
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