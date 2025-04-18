Конте высказался о переходе Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ

Главный тренер «Наполи» высказался о переходе полузащитника в ПСЖ .

Уход Кварацхелии? Когда я приехал, я сказал, что «Наполи» не должен быть проходным клубом, я не хочу, чтобы меня считали лжецом в вещах, которые не были сделаны. Я не отрицаю ничего из того, что я сказал. За эти 8 месяцев в Неаполе я понял, что многие вещи здесь, в Неаполе, сделать невозможно.