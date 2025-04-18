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Конте высказался о переходе Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ

вчера, 19:48

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в ПСЖ.

Уход Кварацхелии? Когда я приехал, я сказал, что «Наполи» не должен быть проходным клубом, я не хочу, чтобы меня считали лжецом в вещах, которые не были сделаны. Я не отрицаю ничего из того, что я сказал. За эти 8 месяцев в Неаполе я понял, что многие вещи здесь, в Неаполе, сделать невозможно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 08:10, ред.
    Gujo Barbakadze
    Gujo Barbakadze ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 07:20
    Может будет когда выйграет чемп...а пока конте проходимец!
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 23:09, ред.
    Мало ли что говорит тренер. Это его право, и оно не всегда совпадает с мнением других. А правда в том, что Хвича, обладая отличной индивидуальной техникой и такой же обводкой, поднялся из РПЛ до одного из ведущих клубов Европы, а может быть, и Мира, где продолжает радовать своей игрой почитателей своего таланта. Не затерялся, не остался на вторых ролях, а сразу ворвался в основной состав; играет без страха и упрёка.
    Ну а злопыхатели... что с них взять. Они были, есть и будут. Не критики, а злопыхатели.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:50
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:36
      Квара показывает ту игру что от него хотели видит.
      это Энрике достаточно.
      фанатам ПСЖ тоже.
      Capral
      Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 21:16
      Серьезно? И что же такого он сделал гениального в игре, которую французы должны были с треском проиграть?!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:11
      игрок основы, забивает, пасует.
      парижане довольны что такой игрок выступает в лиге 1.
      в матче с астон виллой в париже был признан лучшим игроком матча.
      nikolah
      nikolah
      вчера в 20:31
      Лаурентису привет передал пламенный
      Capral
      Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:29
      Ну к французским, он точно, никакого отношения не имеет.
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 20:27
      Привет, Володя!!!
      Однозначно!!! Но Хвичка- все равно проходимец....
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:25
      Приветствую Виктор!Думаю это намек был и на руководство клуба
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:21
      Capral/
      Это однокоренные слова, см. мой пояснение
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:12
      Слова "ПРОХОДной" (двор) и " ПРОХОДимец" имеют один корень, значит....
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:09
      зато в коллекцию Хвичи пойдут новые трофеи.
      уж французские, так точно.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:54, ред.
      Короче, если я правильно понял, он назвал Хвичку- проходимцем. Думаю- это справедливо.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
      Гость
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