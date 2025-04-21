Флик: «Я понимаю недовольство игроков игровым временем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал недовольство игроков по поводу небольшого количества игрового времени. Во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Сельтой» (4:3) игрок «сине-гранатовых» Ансу Фати выразил свое разочарование, ударив по ящику с водой, когда узнал, что не появится на поле.
Я понимаю недовольство игроков игровым временем, ведь как бывший профессиональный футболист мне это близко. Каждый хочет продемонстрировать свою способность быть частью команды и вносить вклад. Я осознаю это, но не могу понять их реакцию. Это ситуация, с которой нужно просто смириться.