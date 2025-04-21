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Флик: «Я понимаю недовольство игроков игровым временем»

вчера, 15:36

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал недовольство игроков по поводу небольшого количества игрового времени. Во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Сельтой» (4:3) игрок «сине-гранатовых» Ансу Фати выразил свое разочарование, ударив по ящику с водой, когда узнал, что не появится на поле.

Я понимаю недовольство игроков игровым временем, ведь как бывший профессиональный футболист мне это близко. Каждый хочет продемонстрировать свою способность быть частью команды и вносить вклад. Я осознаю это, но не могу понять их реакцию. Это ситуация, с которой нужно просто смириться.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:16
Флик прав. Желание игрока понятно, но нужно держать себя в руках. И ждать своего часа. Только тренер решает, кого и когда выпускать или не выпускать на поле.
112910415
112910415
вчера в 16:44
понятна ведь такая реакция ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:54
Ну нормально не понимать реакцию Фати, чел как будто сам не знал что шёл на лавку когда в Барселону приходил. Меня тоже неадекватные психозы удивляют и настораживают, очень понимаю Флика. По мне так какая то невменяемая реакция на данность футбольной жизни. Парню лучше перестать психовать из-за того что небо голубое и трава зелёная иначе это может привести к печальным последствиям для всей жизни, а не только карьеры, и не факт что только его жизни но и для жизни кого нибудь из окружающих.
Capral
Capral
вчера в 15:47
Повезло гонимому, что его не пнули. А вообще, бардак у него в ведомстве- руки ему не подают, в сборной посылали, в Барселоне, того глядишь пнут... Воистину, респектабельный наставник...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:39
Тренеру на месте виднее кто должен играть и давать результат
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