Флик: «Я понимаю недовольство игроков игровым временем»

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вчера, 15:36

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал недовольство игроков по поводу небольшого количества игрового времени. Во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Сельтой» (4:3) игрок «сине-гранатовых» выразил свое разочарование, ударив по ящику с водой, когда узнал, что не появится на поле.