Леау: «Победа в Кубке Италии может изменить наш сезон»

Вингер «Милана» уверен, что победа в Кубке Италии способна изменить сезон для клуба. В полуфинале команда встречается с «Интером», и первая игра закончилась вничью 1:1.

Мы обязаны приложить все усилия ради победы, выйти в финал и порадовать наших болельщиков. Необходимо радовать и себя, особенно в этом непростом сезоне. Для нас важно подойти к матчу с уверенным настроем на победу и верой в свои силы для завоевания этого трофея. Этот матч имеет огромное значение и может существенно изменить ход нашего сезона.