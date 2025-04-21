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Леау: «Победа в Кубке Италии может изменить наш сезон»

вчера, 13:49

Вингер «Милана» Рафаэл Леау уверен, что победа в Кубке Италии способна изменить сезон для клуба. В полуфинале команда встречается с «Интером», и первая игра закончилась вничью 1:1.

Мы обязаны приложить все усилия ради победы, выйти в финал и порадовать наших болельщиков. Необходимо радовать и себя, особенно в этом непростом сезоне. Для нас важно подойти к матчу с уверенным настроем на победу и верой в свои силы для завоевания этого трофея. Этот матч имеет огромное значение и может существенно изменить ход нашего сезона.

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Все комментарии
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вчера в 14:57
Кубок будет всего как утешение , все остальное болтовня
Petruccio
Petruccio
вчера в 13:52
Надеюсь, что хотя бы попытаетесь пройти в финал. По крайней мере в этом ужасном сезоне с Интером играем хорошо. Не то, что было при гении Пиоли, поражения без шансов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:52
Каждому учится завоевать хоть какой-то титул...
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