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Капелло: «У Ямаля нет той гениальности, которая есть у Месси»

вчера, 12:03

Бывший тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

Ламин Ямаль — это не Месси. Если «Интер» смог остановить Месси в 2010 году, то он может сделать это снова сейчас с «Барсой» Ламина Ямаля.

Я читал некоторые преувеличенные сравнения о Ламине. Он парень, который делает важные вещи. Когда он начал в «Барселоне», люди говорили, что он новый Месси, но он не на том уровне. Он необыкновенный, впечатляющий, элитный игрок, но у него нет той гениальности, которая была у Месси.

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Все комментарии
migada К 170
migada К 170 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:22
Еще бы в 17 лет быть по уровню близким к праймовому Месси.
migada К 170
migada К 170
вчера в 21:15
Походу без срача здесь никуда.
migada К 170
migada К 170
вчера в 21:12
А еще он говорил, что 1:0 это лучше чем 2:0 )))))). Автобусник))))).
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 16:54
пока Месси играет - никого не будет лучше Месси или даже сравнимого с ним. Так же как и с Роналду. Лучшим будут называть кого-то, когда эти двое уйдут, лет через 10, и только потому, что забудут, как они были хороши и какой высокий уровень показывали.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:51
у ямаля нет вообще ничего, звезда на 1 день
HЕ Э Г O И CТ
HЕ Э Г O И CТ
вчера в 16:42
Рано сравнивать ещё..
adekvat
adekvat
вчера в 14:55
В Барсе столько хороших игроков что Интеру и не снилось, ни кого он не остановит.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:30
Не ожидал от итальянца таких выводов. Сравнивать юнца, играющего по флангу, и периодически смещающегося в центр, с аргентинцем, который держал и держит в своих руках все нити игры, перемещаясь по полю в любом направлении, кроме защитных порядков, - это надо умудриться. По - моему, одному Капелло пришла в голову бредовая идея о сравнении этих футболистов.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 14:28
Полностью согласен!!! Даже обескровленная Бавария имела шанс.
резьба
резьба
вчера в 13:45
Человек в центре внимания, а достижений минимум. Если Капелло видел в футболе все что можно, у Ямаля пока только пукание в раздевалке Барселоны и Евро в сборной Испании. И вдруг этот Ямаль не имея никакого опыта начинает всем советовать как им играть в футбол, как жить, что одевать и кушать. Напоминает того самого "дающего советы космической глупости". Месси хотя бы молчал в его возрасте.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:30
Если честно то и Интер не особо силен
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:29
Ну, Ямаль пока раньше Моськи по возрасту начал блистать в Барселоне и на уровне сборной. А дальше видно будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:35
Не нужно никого сравнивать с Месси... второго такого не будет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:25
Да, Месси был запредельный, невероятный, то что он делал не вписывалось даже в законы физики, это была скорее квантовая механика, телепортация, ненаучная фантастика. Этому невозможно научиться, это даётся от рождения, наверное и фамилия Лео в этом плане имеет некий символизм, он точно превращал воду в вино в рамках игры в футбол.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:21
Парень молодой, посмотрим что покажет дальше. Но пока что ставить его на один уровень с Месси точно рано. Аргентинец был талантлив во многом. Он мог обыграть соперника, что называется, на носовом платке, мог пол команды соперника пройти на мелком дриблинге. Его низкий центр тяжести позволял ему за долю секунды менять траекторию движения, так что соперник даже не успевал это понять. Он мог работать одинаково хорошо на любой позиции на половине поля соперника. Обладал отличным, пусть не особо сильным, но зато очень точным ударом. Прекрасно видел поле, и мог быть не только замыкателем, но и прекрасным диспетчером. А какие шикарные штрафные клал как рукой в ворота соперника. Плюс ко всему Месси был стабильным игроком, а это очень важно.

Ямаль тоже бесспорно одарённый футболист, но пока что по уровню мастерства и близко не приблизился к Месси.
Capral
Capral
вчера в 12:20, ред.
Слишком часто, Фабио стал сравнивать Интер с Барселоной, отдавая при этом явное предпочтение итальянцам, что мне не нравится. Как бы не сглазить. Тем более, у самого Интера оборона не самая образцовая.
Если говорить о Ямале, то да, далеко не гений, с множеством понтов, точно, пока ещё не Месси...Высокая техника- ещё не доказательство гениальности.
NbKA555
NbKA555
вчера в 12:16
Солидарен.Просто многие хотят после ухода легенды,видеть в Ямале его приемника.И от своих ожиданий перехваливают парня.Дай Бог ему прогрессировать.Но это разные вещи.Нужно посмотреть на дистанции еще его уровень.Чтобы потом не молчать в тряпку,когда он не оправдает тех ожиданий,которые на него взвалили болельщики.Сами потом плеваться ядом будут на него,если всё будет иначе.Это лично моё мнение.Всем добра!Жду матча с Акроном)
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