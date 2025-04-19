Капелло: «У Ямаля нет той гениальности, которая есть у Месси»

Бывший тренер «Милана» и «Реала» поделился мнением о нападающем «Барселоны» .

Ламин Ямаль — это не Месси. Если «Интер» смог остановить Месси в 2010 году, то он может сделать это снова сейчас с «Барсой» Ламина Ямаля.

Я читал некоторые преувеличенные сравнения о Ламине. Он парень, который делает важные вещи. Когда он начал в «Барселоне», люди говорили, что он новый Месси, но он не на том уровне. Он необыкновенный, впечатляющий, элитный игрок, но у него нет той гениальности, которая была у Месси.