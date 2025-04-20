Футболисты, которых раскритиковал Тьерри Анри. В списке есть даже Холанд

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сегодня, 13:00

Досталось и Роналдиньо.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро недавно подвергся резкой критике со стороны Тьерри Анри, но в защиту молодого футболиста можно привести факты, что легенда «Арсенала» в бытность экспертом критиковал некоторых игроков мирового класса.

Будучи одним из лучших футболистов своего поколения, Анри не стеснялся указывать на ошибки игроков или предполагать, что они не выполняют свою часть работы и не вносят достаточного вклада в команду.

Давайте вспомним футболистов, которые подвергались критике со стороны Тьерри.

Лени Йоро

Йоро всего 19 лет, и он соотечественник Анри, но это не спасло его от беспощадного анализа в программе Monday Night Football на канале Sky Sports. Защитник был включен в предварительный состав сборной Франции Анри на Олимпийские игры прошлым летом, но в итоге не попал в заявку из-за участия «Лилля» в квалификационных раундах Лиги чемпионов. Вот что сказал Анри после проигрыша МЮ в Ньюкасле со счетом 1:4.

Лени Йоро плохо играет в защите. Он пытался сделать искусственный офсайд, но он смотрел в надежде на лайнсмена! На что он смотрел? Он был не уверен, что сыграл верно? Я не знаю, о чем он только думал. Я такую реакцию видел крайне редко.

Давид Райя и Габриэль Мартинелли

Анри, конечно, всегда радуется победам «Арсенала», но он и не боится критиковать команду Микеля Артеты, если считает это оправданным. В сезоне 2023/24 он обвинил Райю и Мартинелли за их пропущенный гол в матче против «Порту», ​​когда «канониры» проиграли со счетом 0:1.

«Когда теряешь мяч за минуту до конца матча, вот тут-то и приходится быть более четким в своих действиях вдали от дома, это Лига чемпионов. Так просто нельзя терять мяч. Мы были хороши только в стандартных положениях. Одно дело играть с „Вест Хэмом“, одно дело играть с „Бернли“, а одно дело играть на выезде в Лиге чемпионов. У нас еще есть ответный матч, но я говорил вам на прошлой неделе, что будет трудно на выезде в Порту, и так оно и получилось!», — сказал он в эфире CBS Sports.

Тогда «Порту» забил на 90+4 минуте. В ответном матче «Арсенал» победил со счетом 1:0 и прошел дальше по пенальти.

Килиан Мбаппе

По тому, как Мбаппе и Анри обнялись перед матчем Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом», можно было понять, что между двумя победителями чемпионата мира существует взаимное уважение. Мбаппе явно не слишком обижен на прошлые комментарии Анри. Тьерри считал, что Килиану еще нужно учиться и учиться выполнять роль девятки.

«Даже Беллингем пытается сделать то, что должен делать девятый номер Мбаппе. Я думаю, что команда разочарована игрой Килиана, я могу это понять, это нелегко. Мы должны дать ему время, но в то же время он должен научиться играть как девятка, иметь желание и готовность изменять свою игру. Я знаю, что он не девятка, и это не то, что он любит делать, но как вы думаете, Беллингему нравится совершать такие забеги? Это нужно делать Мбаппе», — сказал после трудного начала карьеры Мбаппе на «Бернабеу».

Впрочем, сейчас у Анри может быть другое мнение, ведь Мбаппе все же по статистике показывает хорошую игру. Забил уже на уровне дебютного сезона Криштиану Роналду в Мадриде.

Эрлинг Холанд

Я не был маленьким футболистом, но физические единоборства это не мое. Я не был Дрогба, я не был Видукой или Ширером. Я не думаю, что Холанд именно тот парень, который пойдет и будет так играть, но ему нужно уметь так играть при его габаритах.

Этот упрек после того, как «Реал» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но с тех пор Тьерри указал и на другие аспекты игры Холанда, которые ему не нравятся. Кстати, Эрлинг уже задумался о переезде из Манчестера.

Я бы не смог справиться с такой ситуацией, когда у меня нет мяча. Я бы пошел ближе к центру, взял бы мяч и сделал бы что-нибудь. У Давида Трезеге было умение — он даже не касаясь мяча всю игру, мог оставаться сосредоточенным и в итоге отправить мяч в сетку. Но что делать, когда твоя команда не может тебе помочь? Можешь ли сам что-то сделать?

Вирджил ван Дейк

Это не самая жесткая критика в мире, но Анри заявил, что Ван Дейк виноват в победном голе Лаутаро Мартинеса в матче с «Интером», когда миланцы одержали победу со счетом 1:0 над «Ливерпулем» в 2022 году.

Он предположил, что нидерландский защитник действовал слишком небрежно и пассивно в защите против аргентинского нападающего.

«Я думаю, что Ван Дейк мало что сделал, он должен быть ближе к Лаутаро Мартинесу. Иногда он позволяет себе такую ​​вольность, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. И вот что происходит: если бы он был плотнее к Лаутаро, то гола бы просто не было бы», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Роналдиньо и Самуэль Это'О

Однажды, будучи еще футболистом, Анри раскритиковал двух суперзвезд «Барселоны» после поражения «Арсенала» в финале Лиги чемпионов 2006 года.

«Вы все время говорите о Роналдиньо, Это'О и подобных игроках, которые якобы делают разницу. Давайте поговорим о реальных игроках, людях, которые решают исход матча. Сегодня это был Хенрик Ларссон, который сделал две голевые передачи. Я не видел Роналдиньо и Это'О на поле», — эмоционально сказал Анри в своем послематчевом интервью.

Интересно, были ли какие-нибудь неловкие разговоры в раздевалке «Барселоны», когда Анри подписал контракт с каталонцами следующим летом. Думаем, что нет, ведь золото тогда взяли именно Роналдиньо и Это'О. Анри в итоге провел всего один сезон с великим бразильцем, а вместе с камерунцем выиграл требл в составе «Барселоны» Пепа Гвардиолы в сезоне 2008/09. Любопытно, что в нынешнем сезоне может случиться повторение того финала. «Арсенал» и «Барселона» рвутся в решающий матч.