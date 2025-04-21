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«Ноттингем Форест» переиграл «Тоттенхэм» в матче Премьер-Лиги

вчера, 23:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» в 33-м туре АПЛ (1:2).

Эллиот Андерсон вывел гостей вперед на 5-й минуте, Крис Вуд на 16-й удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 87-й отыграл один мяч.

После этой игры «шпоры» идут на 16-м месте (37 очков), «лесники» находятся на 3-й строчке (60 баллов).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:36
Да, интересный расклад получается. "Лесники" будут бороться за медали АПЛ, а ТТХ за право остаться в АПЛ.
whjx4grrsmtp
whjx4grrsmtp
сегодня в 06:23
Тоттенхэм уже сосредоточился на еврокубке, в чемпионате ничего не нужно.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:02
Сломались шпоры.... провальный сезон у них.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
шпоры заржавели и треснули (
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:17
"Лесники" уверенно идут в ЛЧ....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:06
С победой лесников! Мололодцы!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:54
Шпоры не вылетят и это хорошо
drug01
drug01
сегодня в 00:23
Этот сезон не удался шпорам полностью
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:12, ред.
Что стало с ТТХ, уму непостижимо. Кулусевски, Спенс, Сарр, Тель, Бентанкур - даже не дрова, а полная труха. Понятно, что на АПЛ можно положить прибор, ибо расклад ясен и можно не пыжиться..., но блин, при домашних трибунах так прилюдно набивать дер....ом свои же памперсы, - это жесть, граничащая с убожеством.

P.S. Ришарлисону надо срочно менять своего агента - парень губит карьеру и просто прозябает среди этой серости безлошадной. Бразил очень качественный наконечник, с богатым техническим арсеналом, который невозможно раскрыть при таком уровне партнёров...

PP.SS. Резюмируя игру нынешних полуфиналистов ЛЕ ( МЮ, Глимт, ТТХ и Бильбао с доблестным Вальверде), можно с уверенностью сказать, что кубок ЛЕ в этом году разыграют футбольные неучи, трусы и криво-косоглазые особи мужского пола.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:06
играли в конце 15 минут и это перед своими фанами. Всё таки дело было не в том,что Сантуш плохой тренер,сегодня он доказывает что вполне великолепен.а то что Петушки после ухода Почеттино и Конте,совсем стухли. В общем лондонский МЮ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
Шпор в этом сезоне гоняют все кому не лень...
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