«Ноттингем Форест» переиграл «Тоттенхэм» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 23:58

«Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» в 33-м туре АПЛ (1:2).

Эллиот Андерсон вывел гостей вперед на 5-й минуте, Крис Вуд на 16-й удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 87-й отыграл один мяч.

После этой игры «шпоры» идут на 16-м месте (37 очков), «лесники» находятся на 3-й строчке (60 баллов).