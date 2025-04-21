«Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» в 33-м туре АПЛ (1:2).
Эллиот Андерсон вывел гостей вперед на 5-й минуте, Крис Вуд на 16-й удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 87-й отыграл один мяч.
После этой игры «шпоры» идут на 16-м месте (37 очков), «лесники» находятся на 3-й строчке (60 баллов).
P.S. Ришарлисону надо срочно менять своего агента - парень губит карьеру и просто прозябает среди этой серости безлошадной. Бразил очень качественный наконечник, с богатым техническим арсеналом, который невозможно раскрыть при таком уровне партнёров...
PP.SS. Резюмируя игру нынешних полуфиналистов ЛЕ ( МЮ, Глимт, ТТХ и Бильбао с доблестным Вальверде), можно с уверенностью сказать, что кубок ЛЕ в этом году разыграют футбольные неучи, трусы и криво-косоглазые особи мужского пола.
P.S. Ришарлисону надо срочно менять своего агента - парень губит карьеру и просто прозябает среди этой серости безлошадной. Бразил очень качественный наконечник, с богатым техническим арсеналом, который невозможно раскрыть при таком уровне партнёров...
PP.SS. Резюмируя игру нынешних полуфиналистов ЛЕ ( МЮ, Глимт, ТТХ и Бильбао с доблестным Вальверде), можно с уверенностью сказать, что кубок ЛЕ в этом году разыграют футбольные неучи, трусы и криво-косоглазые особи мужского пола.