Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, ведут ли «Крылья Советов» переговоры о выкупе Зиньковского

вчера, 10:11

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос, ведут ли самарцы переговоры со «Спартаком» о выкупе полузащитника Антона Зиньковского.

Идут ли сейчас какие-то переговоры со «Спартаком» по Зиньковскому? Со «Спартаком» пока что мы высказали своё пожелание, но на этом всё. Мы дождёмся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Он же говорил, что хочет в «Спартаке» остаться. Я понимаю его желание. Всё может пойти по-разному.

Ранее Зиньковский высказался на тему своего будущего.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЕвропейские клубы проявляют интерес к игроку «Локомотива»
Вчера, 10:03
Слухи«Балтика» заинтересована в подписании двух игроков «Химок»
20 апреля
Агент Вахании оценил слухи об интересе «Зенита» и «Локомотива» к игроку
18 апреля
Агент Сильянова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»
17 апреля
Слухи«Зенит» начал переговоры по трансферу Сильянова
17 апреля
Слухи«Динамо» не планирует продавать Нгамалё из-за травмы Гомеса
15 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:19
Конечно Антон хочет и дальше сосать деньги из бензоколонки в огромных количествах, чтобы ему на всю жизнь на мелирование хватило, игра в футбол его не так интересует к сожалению как зарплата от Лукойла. И он не один так считает к сожалению
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 