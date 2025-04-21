Стало известно, ведут ли «Крылья Советов» переговоры о выкупе Зиньковского

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» ответил на вопрос, ведут ли самарцы переговоры со «Спартаком» о выкупе полузащитника .

Идут ли сейчас какие-то переговоры со «Спартаком» по Зиньковскому? Со «Спартаком» пока что мы высказали своё пожелание, но на этом всё. Мы дождёмся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Он же говорил, что хочет в «Спартаке» остаться. Я понимаю его желание. Всё может пойти по-разному.