В Англии клуб сменил домашнюю форму на матч из-за соперника

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вчера, 11:42

«Джиллингем» был вынужден сменить домашнюю форму на матч английской Лиги Два с «Уимблдоном».

Обычно команда у себя дома выступает в синей футболке с белыми рукавами. Однако ей пришлось выбрать зелёный комплект из-за того, что все три формы гостевого клуба сочли очень похожими на домашний вариант «джиллс».