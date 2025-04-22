Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаАнглия. Лига Два 2024/2025

В Англии клуб сменил домашнюю форму на матч из-за соперника

вчера, 11:42
ДжиллингемЛоготип футбольный клуб Джиллингем1 : 0Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)УимблдонМатч завершен

«Джиллингем» был вынужден сменить домашнюю форму на матч английской Лиги Два с «Уимблдоном».

Обычно команда у себя дома выступает в синей футболке с белыми рукавами. Однако ей пришлось выбрать зелёный комплект из-за того, что все три формы гостевого клуба сочли очень похожими на домашний вариант «джиллс».

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
Официально«Интер» и Nike выпустили специальную форму, посвящённую мотогонщику
10 апреля Фото
Официально«Амкар» посвятил все формы на новый сезон 30-летию клуба
08 апреля Фото
Официально«Сельта» выпустила специальную форму к празднику Ренконисты города Виго
28 марта Фото
Официально«Лечче» сыграет с «Ромой» в особенной форме
27 марта Фото
Официально«Дженоа» представил форму, посвящённую «Бока Хуниорс»
26 марта Фото
«Матч ТВ» не будет показывать Бундеслигу в следующем сезоне
26 марта
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:01
Ну, вообще-то, согласно регламенту, домашняя команда имеет первоочередное право выбора формы, а уже гостевая команда выбирает форму, цвета которой должны быть отличными от цветов формы хозяев, чтобы рефери в полной мере мог отличать игроков обеих команд друг от друга.

То, что команда хозяев решила уступить сопернику и сменить свою форму - это комплимент хозяевам, которые уладили ситуацию, хотя и имели полное право этого не делать.

Вопрос возникает к дизайнерам гостевой команды, если у них все три комплекта формы в одних цветах и похожи друг на друга.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 