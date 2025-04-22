В Англии клуб сменил домашнюю форму на матч из-за соперника

«Джиллингем» был вынужден сменить домашнюю форму на матч английской Лиги Два с «Уимблдоном».
Обычно команда у себя дома выступает в синей футболке с белыми рукавами. Однако ей пришлось выбрать зелёный комплект из-за того, что все три формы гостевого клуба сочли очень похожими на домашний вариант «джиллс».
То, что команда хозяев решила уступить сопернику и сменить свою форму - это комплимент хозяевам, которые уладили ситуацию, хотя и имели полное право этого не делать.
Вопрос возникает к дизайнерам гостевой команды, если у них все три комплекта формы в одних цветах и похожи друг на друга.
То, что команда хозяев решила уступить сопернику и сменить свою форму - это комплимент хозяевам, которые уладили ситуацию, хотя и имели полное право этого не делать.
Вопрос возникает к дизайнерам гостевой команды, если у них все три комплекта формы в одних цветах и похожи друг на друга.