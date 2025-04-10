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«Интер» и Nike выпустили специальную форму, посвящённую мотогонщику

вчера, 11:59

«Интер» и Nike объявили о новом необычном сотрудничестве с легендарным чемпионом по мотогонкам Валентино Росси.

Результатом этого партнёрства стала особая форма, созданная в честь 46-летия спортсмена, который является болельщиком «нерадзурри». Клубная пресс-служба отмечает:

Классическая выездная футболка «Интера» сезона 2024/25 была переосмыслена с добавлением знаковых элементов из карьеры Валентино Росси: в частности, знаменитые «Солнце и Луна» были интегрированы в сердце дизайна футболки, символизируя союз двух миров и отмечая особую связь между Росси и «Интером». Среди эксклюзивных деталей футболки выделяется номер 46 под логотипом Nike, а также второй ярлык в нижней части джерси с надписью «Создано в точном соответствии с техническими требованиями Валентино Росси».

В новой форме команда сыграет в домашнем матче с «Кальяри» 12 апреля.

«Интер» и Nike выпустили специальную форму, посвящённую мотогонщику«Интер» и Nike выпустили специальную форму, посвящённую мотогонщику

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Все комментарии
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вчера в 14:30
Все делается для того что бы продать побольше маек.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:13
зашел посмотреть. красота! да, футболка интересная, но без надписи PIRELLI
на груди мой мозг категорически отказывается верить, что это Интер,
а не Аталанта или Шинник.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 12:38
Италия богата на Росси.. Браво!.. 👍🏍️
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 12:03
Красиво смотрится!
Гость
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