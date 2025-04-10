«Интер» и Nike выпустили специальную форму, посвящённую мотогонщику

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вчера, 11:59

«Интер» и Nike объявили о новом необычном сотрудничестве с легендарным чемпионом по мотогонкам Валентино Росси.

Результатом этого партнёрства стала особая форма, созданная в честь 46-летия спортсмена, который является болельщиком «нерадзурри». Клубная пресс-служба отмечает:

Классическая выездная футболка «Интера» сезона 2024/25 была переосмыслена с добавлением знаковых элементов из карьеры Валентино Росси: в частности, знаменитые «Солнце и Луна» были интегрированы в сердце дизайна футболки, символизируя союз двух миров и отмечая особую связь между Росси и «Интером». Среди эксклюзивных деталей футболки выделяется номер 46 под логотипом Nike, а также второй ярлык в нижней части джерси с надписью «Создано в точном соответствии с техническими требованиями Валентино Росси».

В новой форме команда сыграет в домашнем матче с «Кальяри» 12 апреля.