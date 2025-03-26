«Матч ТВ» не будет показывать Бундеслигу в следующем сезоне

1743003859

вчера, 18:44

Генеральный продюсер «Матч ТВ» в своём Telegram-канале подтвердил информацию о том, что в следующем сезоне телеканал не будет транслировать матчи Бундеслиги.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил об отказе «Матч ТВ» продлевать контракт на показ немецкого футбольного турнира.