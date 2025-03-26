«Матч ТВ» не будет показывать Бундеслигу в следующем сезоне

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своём Telegram-канале подтвердил информацию о том, что в следующем сезоне телеканал не будет транслировать матчи Бундеслиги.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил об отказе «Матч ТВ» продлевать контракт на показ немецкого футбольного турнира.
Информация, которая сегодня появилась в СМИ относительно дальнейшей судьбы Бундеслиги на наших каналах, верна. Текущий сезон действительно будет последним для немецкого чемпионата на наших каналах. По крайней мере, в перспективе ближайших четырёх лет.
Понимаем, что поклонники немецкого футбола скоро забросают комментарии различных Telegram-каналов негативными отзывами, но мы всегда подчёркиваем, что смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому. По нашей аналитике, интерес хоть и держится, относительно прошлого года, на том же уровне, но во многом благодаря уменьшению количества игр в федеральном эфире: широкой аудитории интересны противостояния «Баварии», «Боруссии» и «Байера» между собой, а все остальные матчи мы вынуждены переносить в платный сегмент — не выдерживают конкуренцию с другими лигами и видами спорта, проходящими параллельно. При этом, конечно, стоимость прав год от года не спешит уменьшаться.
У нас по-прежнему много футбола для самой разной аудитории — от всех российских лиг до отборочных матчей в Южной Америке, эксклюзивные права на все турниры ФИФА, включая ЧМ-26, матчи национальной сборной страны. Так что идём дальше в светлое будущее и 10-летие в эфире!