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«Матч ТВ» не будет показывать Бундеслигу в следующем сезоне

вчера, 18:44

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своём Telegram-канале подтвердил информацию о том, что в следующем сезоне телеканал не будет транслировать матчи Бундеслиги.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил об отказе «Матч ТВ» продлевать контракт на показ немецкого футбольного турнира.

Информация, которая сегодня появилась в СМИ относительно дальнейшей судьбы Бундеслиги на наших каналах, верна. Текущий сезон действительно будет последним для немецкого чемпионата на наших каналах. По крайней мере, в перспективе ближайших четырёх лет.

Понимаем, что поклонники немецкого футбола скоро забросают комментарии различных Telegram-каналов негативными отзывами, но мы всегда подчёркиваем, что смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому. По нашей аналитике, интерес хоть и держится, относительно прошлого года, на том же уровне, но во многом благодаря уменьшению количества игр в федеральном эфире: широкой аудитории интересны противостояния «Баварии», «Боруссии» и «Байера» между собой, а все остальные матчи мы вынуждены переносить в платный сегмент — не выдерживают конкуренцию с другими лигами и видами спорта, проходящими параллельно. При этом, конечно, стоимость прав год от года не спешит уменьшаться.

У нас по-прежнему много футбола для самой разной аудитории — от всех российских лиг до отборочных матчей в Южной Америке, эксклюзивные права на все турниры ФИФА, включая ЧМ-26, матчи национальной сборной страны. Так что идём дальше в светлое будущее и 10-летие в эфире!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:47
Немецка курва верещит однако.
d6jterzfkky4
d6jterzfkky4
вчера в 23:33
Всё для зрителей у нас делается
Брулин
Брулин
вчера в 22:01
Руководство канала все делает для того, чтобы все меньше и меньше людей их смотрели!!!! Профессионалы!!!!
djaich
djaich
вчера в 21:31
В перспективе имело бы смысл выкупить Локомотив Лейпциг, Динамо Берлин и Динамо Дрезден, выступающие сейчас в низших лигах, с прицелом на вывод 1-2 команд в Бундеслигу и 2-1 команд во вторую Бундеслигу. Менеджмент немецкий, тренер немецкий, полевой состав - 50 на 50 исключительно из обладателей российского паспорта и германского соответственно, так как команды без болельщиков на местах не нужны. Цель - оценка состоятельности и наработка кадров. Пусть наши команды, сидящие на бюджетном финансировании, будут принуждаться отдавать безвозмездно в аренду, причём и долгосрочную, если понадобится, наиболее перспективных игроков. Может быть конечно это и утопия, но тогда и смотреть будут Чемпионат Германии.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
Кому нужна БЛ, найдут способы смотреть матчи. Смарт ТВ в помощь.
Lbvfd
Lbvfd ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:49
Возможно, я не вникаю. Включаю канал, там по рингу прыгают, в перчатках, сразу переключаю на Премьер.)
Lewa2708
Lewa2708 ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 20:42
Чаще всего вижу UFC, но это не бои без правил , если что)
Lbvfd
Lbvfd ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:25
А ты программу Матч ТВ найди. Там и сейчас частенько показывают.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 20:18
Бои без правил? Я бы посмотрел)
Futurista
Futurista
вчера в 20:17
Кто желает найдёт способ как посмотреть)...
w66tbh6k9x7h
w66tbh6k9x7h
вчера в 20:11
На матч ТВ всё меньше хорошего футбола.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:10
Вместо Бундес лиги показывать станут бои без правил или какие нибудь гонки.
Atleti
Atleti ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:34
Вообще, главное - игра. Остальное имеет второстепенное значение
Atleti
Atleti ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:31
Главный плюс - он бесплатный
Atleti
Atleti
вчера в 19:29
Главное упущение - полное отсутствие ЛЧ
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:29
Лично я редко смотрю этот канал .. То, как они комментируют, не может нравиться
Atleti
Atleti
вчера в 19:29
В принципе, если бы Бундеслигу заменили на АПЛ, то все были бы только за
Capral
Capral
вчера в 19:26
Можно подумать, что байкал смотрел и раньше, все, им перечисленные каналы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:11
Чудо канал . Самое безполезое зрелище Матч ТВ. И ещё за это люди деньги 💰 платят . Убийцы футбола для народа .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:07
Я и раньше её не смотрел и не собирался смотреть в будещем и судя по тому, что главная причина это низкий рейтинг этого чемпионата.
Думаю в лидерах АПЛ и ЛаЛига их будут смотреть всегда, потом идёт Серия А и даже Лига 1 и то интереснее.
shur
shur
вчера в 19:04
...какое это светлое будущие без Бундес Лиги включительно, сначала
ЛЧ профукали, теперь Германию убрали, ничего личного - бизнес!
Хиртюги с Матч Тв в действие! ( ...одна из причин...!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:45, ред.
Матч ТВ превращается в скучный канал.... пора разгонять руководство канала...
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