«Амкар» посвятил все формы на новый сезон 30-летию клуба

«Амкар» представил новую форму на сезон-2025. Все комплекты посвящены 30-летию пермского клуба.

Пресс-служба команды отмечает:

Домашний красно-чёрный вариант цитирует форму 2008 и 2009 года: полосы повторяют толщину и расположение, в дизайне используется похожий на оригинал V-образный белый воротник. На этот период приходятся высшие достижения «Амкара»: в сезоне 2008 пермский клуб занял 4 место в Премьер-лиге, в 2009 году играл в финале Кубка России и квалификации Лиги Европы против лондонского «Фулхэма». Именно о победе над английской командой 27 августа 2009 года напоминает деталь на внутренней стороне футболки — схема гола Мартина Кушева в ворота «Фулхэма» на 90-й минуте игры. Матч завершился победой «Амкара» 1:0.

Гостевой комплект отдаёт дань форме, в которой «Амкар» победил московский «Спартак» в Кубке России 12 сентября 1998 года — чёрно-белая футболка с воротником поло. Основные элементы формы 2025 года копируют форму 1998-го: воротник, полосы и белая эмблема клуба на белой ткани на оригинальной форме эмблемы клуба не было, поэтому белая полоса оставалась «чистой». Таким образом авторы формы нашли решение, которое не нарушит традиционный вид комплекта. На внутренней стороне футболки также изображена схема гола: мяч Владимира Бенедского в ворота «Спартака» на 84-й минуте игры. Благодаря этому голу команда второго дивизиона выбила из турнира действующего чемпиона страны.

Вратарские комплекты этого сезона отсылают к формам голкипера Сергея Нарубина, который защищал ворота «Амкара» с 2007 по 2014 год. «Амкар» представил два варианта: в зелёном и жёлтом цвете. Элементы формы имитируют детали тех комплектов: тёмная часть от груди до плеч и цветные полосы по центру. На внутренней стороне обеих футболок также спрятаны «пасхалки»: схемы отражённых пенальти вратарей «Амкара» из разных эпох. 25 июня 2003 года Алексей Степанов в гостевом матче против подмосковных «Химок» отбил пенальти на 22-й минуте игры при счёте 0:0 — после этого «Амкар» забил 4 гола и выиграл со счётом 4:1. 28 июля 2012 года Сергей Нарубин в игре с ЦСКА отразил 11-метровый Кейсуке Хонды на последних минутах 1-го тайма. К тому моменту «Амкар» уже вёл 3:1 — отражённый пенальти сохранил этот счёт до конца игры. Эта победа над ЦСКА стала для «Амкара» первой в истории команды. Оба момента — пример духа и устойчивости пермяков: отражённые пенальти стали ключевыми точками, переломившими ход матчей. Это подчёркивает значимость вратарского амплуа в истории «Амкара».

Уникальная предматчевая ретро-джерси объединяет разные формы «Амкара» с 1994 по 2024 год. Всего в дизайне использовано 14 разных футболок. На груди — точная копия надписи с самой первой формы команды в 1994 году. В этой форме футболисты будут выходить на предыгровые разминки в сезоне-2025.