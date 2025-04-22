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Генеральный директор «Милана» проведёт решающую встречу с Таре

вчера, 14:23

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани встретится в ближайшие дни со спортивным менеджером Игли Таре. Албанец уже несколько недель является одним из кандидатов на пост нового спортивного директора «красно-чёрных», но это не единственное имя, которое обсуждают «россонери». Таре и Фурлани уже встречались на прошлой неделе в течение четырёх часов. Дуэт обсудил будущие программы, идеи и рабочие группы, включая нового тренера для «Милана».

Сообщается, что новая встреча будет иметь большое значение, так как по её итогам генеральный директор «россонери» решит, нанимать ли 51-летнего албанца или искать другого кандидата. В прошлом месяце Таре также встречался с Джерри Кардинале и Златаном Ибрагимовичем, но последнее слово в выборе нового спортивного директора останется за Фурлани. Он ищет опытного специалиста со знанием итальянского футбола, который сможет поддерживать руководство первой команды и координировать трансферный рынок, а также выберет нового тренера, работая вместе с руководством клуба.

Отмечается, что у новой встречи будет только два возможных исхода: либо Фурлани и Таре пожмут друг другу руки и начнут строительство нового «Милана», либо «россонери» будут рассматривать другие кандидатуры, включая Тони Д'Амико из «Аталанты». Ожидается, что «красно-чёрные» наймут нового спортивного директора к началу мая.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:35
Ни как не могут договориться.
shlomo
shlomo
вчера в 15:33
Новость должна быть по факту уже, а так просто новостишко...
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