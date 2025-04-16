Бывший игрок сборной Чили перейдёт на работу в «Спартак»

По информации источника, бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович покинет должность в национальной команде и станет работать в России.
Он перейдёт в московский «Спартак», где воссоединится со спортивным директором Франсисом Кахигао. Ранее они вместе трудились в сборной Чили.
Только кстати размышлял на тему кто же так имеет Спартак, агент Андреев вроде имеет Спартак только на внутреннем рынке, а тут такие пошли сношения уже на международном рынке да по крупному. Сижу я значит думаю и тут ответ на мои вопросы сам приходит в виде новости на Соккер ру. Благодарочка. Ещё раз вспомнил что Лукойл имеют все кто может только потому что они сами всем своим видом и поведением просят их поиметь
Только кстати размышлял на тему кто же так имеет Спартак, агент Андреев вроде имеет Спартак только на внутреннем рынке, а тут такие пошли сношения уже на международном рынке да по крупному. Сижу я значит думаю и тут ответ на мои вопросы сам приходит в виде новости на Соккер ру. Благодарочка. Ещё раз вспомнил что Лукойл имеют все кто может только потому что они сами всем своим видом и поведением просят их поиметь