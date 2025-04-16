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Бывший игрок сборной Чили перейдёт на работу в «Спартак»

вчера, 09:34

По информации источника, бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович покинет должность в национальной команде и станет работать в России.

Он перейдёт в московский «Спартак», где воссоединится со спортивным директором Франсисом Кахигао. Ранее они вместе трудились в сборной Чили.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
Очевидно, что Кахигау сообщил другу, что здесь неплохо платят.
протон
протон
вчера в 17:34
Каждый год меняются спортивные директора, скауты, различные менеджеры, а результат - покупка Левай Гарсии за 20 миллионов. Про продажи даже разговаривать нет смысла - один Соболев за пару сезонов и с десяток разрывов контрактов с выплатой зарплаты. Спортивный менеджмент у Спартака на крайне низком уровне уже лет 20.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:08
Интересно, а эти двое товарищей (господ, месье, сэров, панов и проч.) имеют диплом об окончании ВШТ ? Подозреваю, что нет. Так для чего вся эта котовасия (простите, коты Васи) для других наших очников и заочников этого ремесленного училища; никто не знает ? А если знает, прошу просветить неуча, т.е. меня. И самый главный вопрос, из - за которого спать не могу, а именно: с какого бодуна Бесков, Маслов, Лобановский, Романцев и др.великолепные тренеры добивались успехов без этого злосчастного диплома ? Ведь профнепригодные эти тренеры, по лицам видно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
Опять на лукойловских заправках ценники менять...
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:46
Вспомнился номер Воробей и Гальцева! Ну возьмите меня)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:03, ред.
Блин это же придётся ещё одного бесполезного Гарсию искать за 19 лямов чтобы и этого уважить, надо же и братку поживиться суммой от бензоколонки.

Только кстати размышлял на тему кто же так имеет Спартак, агент Андреев вроде имеет Спартак только на внутреннем рынке, а тут такие пошли сношения уже на международном рынке да по крупному. Сижу я значит думаю и тут ответ на мои вопросы сам приходит в виде новости на Соккер ру. Благодарочка. Ещё раз вспомнил что Лукойл имеют все кто может только потому что они сами всем своим видом и поведением просят их поиметь
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:43
Свой свояка ,видит из далека ☝️😉
Лучше бы укрепили защиту .
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:37
Блин , уже иностранцы друг друга в Спартак тянут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Кахигао своих подтягивает)
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