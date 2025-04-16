Бывший игрок сборной Чили перейдёт на работу в «Спартак»

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вчера, 09:34

По информации источника, бывший защитник сборной Чили покинет должность в национальной команде и станет работать в России.

Он перейдёт в московский «Спартак», где воссоединится со спортивным директором Франсисом Кахигао. Ранее они вместе трудились в сборной Чили.