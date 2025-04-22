Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига конференций 2024/2025

УЕФА вынес санкции в отношении «Легии» по итогам матча с «Челси»

вчера, 15:38

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о санкциях по отношению к «Легии» по итогам матча 1/4 финала Лиги конференций с «Челси».

За зажигание файеров польский клуб наказан частичным закрытием домашнего стадиона (всей Северной трибуны) на время следующей игры в турнире под эгидой УЕФА, а также штрафом в размере 80 тысяч евро.

Также «Легия» оштрафована на 20 тысяч евро за запрещённые скандирования.

Словенский «Целе» получил 21 250 штрафа за зажигание болельщиками файеров, а также 15 тысяч и частичную дисквалификацию стадиона на один поединок за бросание предметов. Закрытие арены приостанавливается на испытательный срок в 2 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноДва бывших игрока «Коломны» пожизненно дисквалифицированы РФС
19 апреля
Карвахаль может получить до 4 матчей дисквалификации
17 апреля
ОфициальноДисквалификацию вратаря «Пари НН» сократили
16 апреля
Мбаппе будет дисквалифицирован на один матч Ла Лиги
14 апреля
Мбаппе получил первую красную карточку в «Реале»
13 апреля
«Милан» может получить штраф за нарушение регламента Серии А
12 апреля
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:56
"...а также 15 тысяч и частичную дисквалификацию стадиона на один поединок за бросание предметов."

Недавно, в матче ЛЧ Атлетико - Реал, на головы игроков Реала с трибун хозяев летело всё что можно, включая бутылки с водой. Но тогда эти "невинные" болельщики по версии УЕФА оказались несчастными жертвами, которых запугал своей дьявольской улыбкой страшный и ужасный игрок Реала Антонио Рюдигер. Именно он в этой ситуации, по версии самой "справедливой" футбольной ассоциации в мире, был признан виновным в данном инциденте и наказан штрафом.

Просто хороший пример того, как УЕФА может кардинально по-разному трактовать идентичные эпизоды, в зависимости от своих личных интересов и предпочтений.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:39
Получили нормальное наказание - это правильно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 