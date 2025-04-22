УЕФА вынес санкции в отношении «Легии» по итогам матча с «Челси»

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вчера, 15:38

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о санкциях по отношению к «Легии» по итогам матча 1/4 финала Лиги конференций с «Челси».

За зажигание файеров польский клуб наказан частичным закрытием домашнего стадиона (всей Северной трибуны) на время следующей игры в турнире под эгидой УЕФА , а также штрафом в размере 80 тысяч евро.

Также «Легия» оштрафована на 20 тысяч евро за запрещённые скандирования.

Словенский «Целе» получил 21 250 штрафа за зажигание болельщиками файеров, а также 15 тысяч и частичную дисквалификацию стадиона на один поединок за бросание предметов. Закрытие арены приостанавливается на испытательный срок в 2 года.