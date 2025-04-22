УЕФА вынес санкции в отношении «Легии» по итогам матча с «Челси»

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о санкциях по отношению к «Легии» по итогам матча 1/4 финала Лиги конференций с «Челси».
За зажигание файеров польский клуб наказан частичным закрытием домашнего стадиона (всей Северной трибуны) на время следующей игры в турнире под эгидой УЕФА, а также штрафом в размере 80 тысяч евро.
Также «Легия» оштрафована на 20 тысяч евро за запрещённые скандирования.
Словенский «Целе» получил 21 250 штрафа за зажигание болельщиками файеров, а также 15 тысяч и частичную дисквалификацию стадиона на один поединок за бросание предметов. Закрытие арены приостанавливается на испытательный срок в 2 года.
Недавно, в матче ЛЧ Атлетико - Реал, на головы игроков Реала с трибун хозяев летело всё что можно, включая бутылки с водой. Но тогда эти "невинные" болельщики по версии УЕФА оказались несчастными жертвами, которых запугал своей дьявольской улыбкой страшный и ужасный игрок Реала Антонио Рюдигер. Именно он в этой ситуации, по версии самой "справедливой" футбольной ассоциации в мире, был признан виновным в данном инциденте и наказан штрафом.
Просто хороший пример того, как УЕФА может кардинально по-разному трактовать идентичные эпизоды, в зависимости от своих личных интересов и предпочтений.
Недавно, в матче ЛЧ Атлетико - Реал, на головы игроков Реала с трибун хозяев летело всё что можно, включая бутылки с водой. Но тогда эти "невинные" болельщики по версии УЕФА оказались несчастными жертвами, которых запугал своей дьявольской улыбкой страшный и ужасный игрок Реала Антонио Рюдигер. Именно он в этой ситуации, по версии самой "справедливой" футбольной ассоциации в мире, был признан виновным в данном инциденте и наказан штрафом.
Просто хороший пример того, как УЕФА может кардинально по-разному трактовать идентичные эпизоды, в зависимости от своих личных интересов и предпочтений.