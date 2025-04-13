Мбаппе получил первую красную карточку в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
Форвард сфолил на полузащитнике Антонио Бланко в первом тайме, ударив по его ноге. Сначала французскому футболисту была показана жёлтая карточка, однако после проверки ВАР арбитр принял решение удалить его с поля на 38-й минуте.
Это первое удаление Мбаппе во время выступлений за «Реал».
+ 1 условный. Реал умеет защищать своих игроков. )
+ 1 условный. Реал умеет защищать своих игроков. )
где то радуется Винисиус
где то радуется Винисиус