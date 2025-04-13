Мбаппе получил первую красную карточку в «Реале»

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вчера, 18:26

Нападающий мадридского «Реала» получил красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

Форвард сфолил на полузащитнике в первом тайме, ударив по его ноге. Сначала французскому футболисту была показана жёлтая карточка, однако после проверки ВАР арбитр принял решение удалить его с поля на 38-й минуте.

Это первое удаление Мбаппе во время выступлений за «Реал».