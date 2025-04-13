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Мбаппе получил первую красную карточку в «Реале»

вчера, 18:26
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил красную карточку в матче 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

Форвард сфолил на полузащитнике Антонио Бланко в первом тайме, ударив по его ноге. Сначала французскому футболисту была показана жёлтая карточка, однако после проверки ВАР арбитр принял решение удалить его с поля на 38-й минуте.

Это первое удаление Мбаппе во время выступлений за «Реал».

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:46
Странный удар от мбаппе. Это осознанный грубый удар. Может личные счёты какие ? Смотрел кто матч ? Не было стыка какого у них ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
Все бывает первый раз !
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:52
..а ещё прикидывался бедной овечкой, депрессией прикрывался, игра не идёт, а на самом деле в тихом омуте- такая неоправданная агрессия и жестокость!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:27
Да хоть млн матчей ему дисквы дадут. Какая разница , если любой судья, любой надзорный орган примет решение которое не удовлетворяет фанатов Барсы, вы все равно напишите Перес всё купил) а свое вы конечно не видите. Сколько скандалов за спиной, сколько судейских ошибок, спорных решений, судебных решений. Но покупает всё Перес) хорошая политика, лучшая защита это нападение ))
RM_35
RM_35
вчера в 19:26
доигрался!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:11
Если будет дисквалификация, то пропустит финал КИ с Барселоной. Как по мне, заслуженно. Но игрокам Реала дисквалификация максимум 2 игры составляет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:11
Зачем так глупо удаляться? Ну не требовала ситуация такой жёсткой игры! Ну это же идиотизм полный🤦‍♂️
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:03
Деградирует черепахин...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Ни чего удивительного - Киля далеко не ангел .
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:53
1+1, то есть матч с Бильбао точно пропустит.
+ 1 условный. Реал умеет защищать своих игроков. )
112910415
112910415
вчера в 18:51
с кем не бывает
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:48
Ты не забывай, что игрок Реала!!!! А значит максимум 2 игры, им много не дают
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
Да уж)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:46
за намеренный фол наказание до 5 матчей.
где то радуется Винисиус
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:37
Все бывает в первый раз. Может ещё и дискву получит на пару игр. Лишь бы против барсы был
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