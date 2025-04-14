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Мбаппе будет дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

вчера, 08:30
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» (0:1) нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе во время борьбы за мяч нанес удар шипами по голени Антонио Бланко.

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо первоначально показал форварду желтую карточку, однако после изучения видеоповтора принял решение об изменении своего решения и удалил футболиста с поля.

В результате этого эпизода Мбаппе пропустит ближайший матч Ла Лиги против «Атлетико».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:36
Да в том то и беда, что правила должны распространятся на всех, и трактоваться одинакового. Тут тоже удаление 100%
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:22
Не оправдываю Мбаппе, и согласен с тем, что такой фол заслуживает большей дисквалификации. Но хочется спросить у ярых борцов за справедлвость, а где были ваши возмущения, когда подобный фол был сделан на Мбаппе в матче Реала с Эспаньолом, защитником Эспаньола - Карлосом Ромеру. За который, кстати, Ромеро даже красную не получил, а отделался всего лишь жёлтой. Что-то я не помню, чтобы хоть кто-то кроме болельщиков Реала возмутился тем нарушением и призвал к справедливости. Видимо это была неудобная для некоторых справедливость...
y2a5k4gt94hf
y2a5k4gt94hf
вчера в 09:10
Ему выплатят неустойку.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 08:44
Да согласен полностью. За 2 ЖК пропускаешь следующий матч, а за любую прямую красную сразу 3 игры автоматом должно идти минимум. Вроде во всех ведущих чемпионатах так
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:43
Мало дали!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:42, ред.
Так не должно быть. К примеру, за отмашку дают КК и игрок пропускает следующий матч, а это неумышленное действие. Мбаппе намеренно фолил, мяча там и близко не было. За такое должно быть более суровое наказание. Получается, чтобы Мбаппе получил справедливое наказание, того игрока на носилках должны были увезти.

Просто посмотри за что удалили игрока Алавеса за фол на Винисиусе и сравни с фолом Мбаппе. Получается, что уравняли эти эпизоды.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 08:36
Вчера писал об этом, что это игрок Реала)))
Щас Реал обжалует и Мбаппе получит дискву на половину игры))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:33
Что это за наказание, если КК и так предполагает пропуск одного матча? Мбаппе чуть ногу не сломал сопернику, это минимум 2-3 матча согласно правилам. Если бы игрок получил травму, то дисквалификация была бы дольше. А так получается обошелся без каких-либо последствий.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:32
Суровое наказание для Мбаппе...
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