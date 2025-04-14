Мбаппе будет дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» (0:1) нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе во время борьбы за мяч нанес удар шипами по голени Антонио Бланко.
Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо первоначально показал форварду желтую карточку, однако после изучения видеоповтора принял решение об изменении своего решения и удалил футболиста с поля.
В результате этого эпизода Мбаппе пропустит ближайший матч Ла Лиги против «Атлетико».
Просто посмотри за что удалили игрока Алавеса за фол на Винисиусе и сравни с фолом Мбаппе. Получается, что уравняли эти эпизоды.
Просто посмотри за что удалили игрока Алавеса за фол на Винисиусе и сравни с фолом Мбаппе. Получается, что уравняли эти эпизоды.