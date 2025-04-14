Мбаппе будет дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

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вчера, 08:30

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» (0:1) нападающий мадридского клуба во время борьбы за мяч нанес удар шипами по голени .

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо первоначально показал форварду желтую карточку, однако после изучения видеоповтора принял решение об изменении своего решения и удалил футболиста с поля.

В результате этого эпизода Мбаппе пропустит ближайший матч Ла Лиги против «Атлетико».