Два бывших игрока «Коломны» пожизненно дисквалифицированы РФС

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вчера, 10:12

Бывшие футболисты «Коломны» и пожизненно отстранены от футбола за договорной матч. Ранее «Коломна» разгромно проиграла «Амкалу» в поединке Кубка России (1:8).

После этой игры стало известно, что Симбаев подписан в соцсетях на сообщества о договорных матчах. Через 2 дня с ним расторгли контракт.

В заявлении РФС сказано:

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона-2024/2025 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) – запретить Никите Мерзлюку и Кадиргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Помимо этого, принято решение засчитать фактический счет в матче.