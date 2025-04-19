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Два бывших игрока «Коломны» пожизненно дисквалифицированы РФС

вчера, 10:12

Бывшие футболисты «Коломны» Никита Мерзлюк и Кадиргали Симбаев пожизненно отстранены от футбола за договорной матч. Ранее «Коломна» разгромно проиграла «Амкалу» в поединке Кубка России (1:8).

После этой игры стало известно, что Симбаев подписан в соцсетях на сообщества о договорных матчах. Через 2 дня с ним расторгли контракт.

В заявлении РФС сказано:

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона-2024/2025 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) – запретить Никите Мерзлюку и Кадиргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Помимо этого, принято решение засчитать фактический счет в матче.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48
Это же надо так по глупому "спалиться" - подписаться в соцсетях на сайт о договорных матчах будучи профессиональным игроком . Разбирательство было продолжительным наверное из этого следует , что парни скорее всего действительно замешаны в договорняке, хотя что то подсказывает , что они были далеко не единственными участниками , но как это обычно бывает без назначения "стрелочников" редко , что подобное обходятся.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:29, ред.
Ничего, во дворе поиграют теперь, иди это тоже деятельность связанная с футболом получается?
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