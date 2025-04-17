Карвахаль может получить до 4 матчей дисквалификации

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вчера, 20:51

Защитнику «Реала» может быть назначено наказание в виде четырехматчевой дисквалификации за конфликт с вингером «Арсенала» во время перерыва в поединке команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, по сумме двух встреч 1:5).

Стоит отметить, что Карвахаль не принимал участия в этой встрече, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре.