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Карвахаль может получить до 4 матчей дисквалификации

вчера, 20:51
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Защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю может быть назначено наказание в виде четырехматчевой дисквалификации за конфликт с вингером «Арсенала» Букайо Сакой во время перерыва в поединке команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, по сумме двух встреч 1:5).

Стоит отметить, что Карвахаль не принимал участия в этой встрече, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Честно говоря, лично у меня один вопрос: а что Карвахаль вообще делал у входа в подтрибунку во время проведения матча ?
Из-за травмы он не может быть в заявке на матч и, насколько я знаю, он даже не внесен в тренерский штаб на матчи ЛЧ, но каким-то образом все равно оказался у поля в перерыве.
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
вчера в 22:00, ред.
Это и была "ремонтада".. 🤣
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:59
Это паненка была разве? Вроде обычный удар
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
карвахаль не имел право появляться на поле. дискву заслужил.
конфликт возник из за того что дани не понравился исполнение паненки Сака.
как так то?
его не волновало когда рамос исполнял пенальти паненкой?
а Саке нельзя? вообще дани какое дела как Сака бил.
shur
shur
вчера в 20:59
...вышел бы на поле, на костылях,прилюдно напихал бы Саке,
то ли японской водке,то ли детской неожиданности,Чтобы
всем понятно было, а то где то за кулисами, не по человечески
как то!!!
Гость
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