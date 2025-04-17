Карвахаль может получить до 4 матчей дисквалификации

Защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю может быть назначено наказание в виде четырехматчевой дисквалификации за конфликт с вингером «Арсенала» Букайо Сакой во время перерыва в поединке команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, по сумме двух встреч 1:5).
Стоит отметить, что Карвахаль не принимал участия в этой встрече, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре.
Из-за травмы он не может быть в заявке на матч и, насколько я знаю, он даже не внесен в тренерский штаб на матчи ЛЧ, но каким-то образом все равно оказался у поля в перерыве.
Из-за травмы он не может быть в заявке на матч и, насколько я знаю, он даже не внесен в тренерский штаб на матчи ЛЧ, но каким-то образом все равно оказался у поля в перерыве.
конфликт возник из за того что дани не понравился исполнение паненки Сака.
как так то?
его не волновало когда рамос исполнял пенальти паненкой?
а Саке нельзя? вообще дани какое дела как Сака бил.
конфликт возник из за того что дани не понравился исполнение паненки Сака.
как так то?
его не волновало когда рамос исполнял пенальти паненкой?
а Саке нельзя? вообще дани какое дела как Сака бил.
то ли японской водке,то ли детской неожиданности,Чтобы
всем понятно было, а то где то за кулисами, не по человечески
как то!!!
то ли японской водке,то ли детской неожиданности,Чтобы
всем понятно было, а то где то за кулисами, не по человечески
как то!!!