«Бавария», «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» интересуются Хави Симонсом

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вчера, 20:03

Ряд топ-клубов заинтересованы в подписании полузащитника «Лейпцига» .

По данным источника, оформить трансфер голландца хочет «Бавария» (если не получится подписать из «Байера»), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и несколько других команд.

«Лейпциг» хочет выручить с продажи Симонса 80 млн евро. Официальных предложений по трансферу игрока пока не поступало.