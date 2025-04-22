«Бавария», «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» интересуются Хави Симонсом

Ряд топ-клубов заинтересованы в подписании полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.
По данным источника, оформить трансфер голландца хочет «Бавария» (если не получится подписать Флориана Вирца из «Байера»), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и несколько других команд.
«Лейпциг» хочет выручить с продажи Симонса 80 млн евро. Официальных предложений по трансферу игрока пока не поступало.
у красных другие приоритеты, надо поискать норм.защитника замену Трента.
и конечно, форварда.
скорей всего голландца заберет Бавария.
Компани только рад будет такому умному игроку в своей команде видит.
у красных другие приоритеты, надо поискать норм.защитника замену Трента.
и конечно, форварда.
скорей всего голландца заберет Бавария.
Компани только рад будет такому умному игроку в своей команде видит.