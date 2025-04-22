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«Бавария», «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» интересуются Хави Симонсом

вчера, 20:03

Ряд топ-клубов заинтересованы в подписании полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.

По данным источника, оформить трансфер голландца хочет «Бавария» (если не получится подписать Флориана Вирца из «Байера»), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и несколько других команд.

«Лейпциг» хочет выручить с продажи Симонса 80 млн евро. Официальных предложений по трансферу игрока пока не поступало.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:19
Хороший полузащитник,можно и побороться.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:07
Чтобы Бавария его подписала, его должно тяжело ранить, потому что здоровые игроки Баварии не интересны…)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:39
Ливерпулю Хави Симонс не нужен.
у красных другие приоритеты, надо поискать норм.защитника замену Трента.
и конечно, форварда.
скорей всего голландца заберет Бавария.
Компани только рад будет такому умному игроку в своей команде видит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:16
Хави стал бы отличным усилением для Баварии, вот только немцы не привыкли платить много, так что скорее всего уйдет в АПЛ, там и клубы богаче, и личные условия могут дать более щедрые! Ливерпуль тоже отличный вариант для Хави. Тренер нидерландец, плюс капитан ван Дайк, поможет, приютит, да и Гакпо с Гравинбергом в обиду не дадут, всё это позволит быстрее адаптироваться молодому игроку!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:15, ред.
И тут Манчестер Юнайтед. Ну везде он
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