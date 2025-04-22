«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Расмуса Хёйлунда.
«Красные дьяволы» готовы этим летом выслушать предложение по трансферу датчанина в размере 30 млн фунтов стерлингов.
Хёйлунд перешёл в МЮ из «Аталанты» летом 2023 года за 78 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Расмуса Хёйлунда.
«Красные дьяволы» готовы этим летом выслушать предложение по трансферу датчанина в размере 30 млн фунтов стерлингов.
Хёйлунд перешёл в МЮ из «Аталанты» летом 2023 года за 78 млн евро.
Экономить на вилках, ложках и уборщицах, когда на поле те, которых кормить и за которыми убирать не следует, это канеш., уникальный способ продвижения бренда. ( facepalm )
Экономить на вилках, ложках и уборщицах, когда на поле те, которых кормить и за которыми убирать не следует, это канеш., уникальный способ продвижения бренда. ( facepalm )