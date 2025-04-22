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«Манчестер Юнайтед» готов продать Хёйлунда за 30 млн фунтов стерлингов

вчера, 19:45

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Расмуса Хёйлунда.

«Красные дьяволы» готовы этим летом выслушать предложение по трансферу датчанина в размере 30 млн фунтов стерлингов.

Хёйлунд перешёл в МЮ из «Аталанты» летом 2023 года за 78 млн евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:32
Было бы отлично! Жаль только, что об этом сообщил какой-то ноунейм-журналист.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:35, ред.
Звучать будет утопически, но самый лучший для МЮ вариант , - это чтобы Рэдклифф скинул свои акции и ушел туда, откуда пришёл. Этот товарищ решил доказать миру, что соображает в футболе не хуже Абрамовича... Однако все его потуги со стороны напоминают скрипача без слуха.
Экономить на вилках, ложках и уборщицах, когда на поле те, которых кормить и за которыми убирать не следует, это канеш., уникальный способ продвижения бренда. ( facepalm )
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:11
Я бы написал что он будет лепить, но боюсь меня забанят))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:55
Может хоть Винни-Пуха за 200 лямов купят.
Мне вообще очень нравилось,когда они аргументировали не подписание Холланда, типа молодой и прожорливый. Так у них тогда ещё и столовке работала. Пришлось эрлингу униженным и оскорбленным лететь в Дортмунд. Вместо Холланда,появился Хёйлунд, что самое интересное тоже скандинав и не дёшево вышел.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:52
За 30 лямов ещё надо найти покупателя, саудиты не готовы платить такие деньги за ноунейма. Аренда наверное самое оптимальный вариант + мю будет ещё доплачивать какой то %% к ведомости шведа,ну или сам Тен хаг.
A.S.A
A.S.A ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:38
Интересно, что теперь будет лепить Аморим?!
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:20
То же можно сказать и о тренерах)
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:09, ред.
Последние трансферы МЮ это просто кошмар....купили Санчо за 85 млн€, Антони за 95, Хейлунда за 78, ван де Бек что то около 40, Маласия 15, Маунт 65....это я еще не беру таких игроков как Варан, Каземиро,Мартинез и Онана - за которых однозначно переплатили,но не могу назвать эти трансферы успешными! Просто Дьявольские покупки....учитывая то, за какие смешные суммы они теперь готовы избавиться от ряда игроков
Гость
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