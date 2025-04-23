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Вильягра может дебютировать за ЦСКА в матче со «Спартаком»

вчера, 12:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА26.04.2025 в 19:30 Не начался

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил источнику, что рассчитывает на защитника Игоря Дивеева и полузащитника Родриго Вильягру в матче 26‑го тура РПЛ со «Спартаком».

Дивеев пропустил два последних поединка чемпионата России. Вильягра, перешедший в ЦСКА в марте, ещё не провёл ни одной игры за «армейцев».

В матче со «Спартаком» рассчитываю и на Дивеева, и на Вильягру. Будет ли принципиальной встреча с Деяном Станковичем? Знаем друг друга с детства, живём практически в одном доме, играли вместе. Много совместных друзей, я в очень хороших отношениях с ним.

Чемпионская гонка? Нам нужен одновременно скромный и максималистский подход. Каждая игра — это финал.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:38
Посмотрим на них в игре... и на что они способны...
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:59
Как бы не вышло так что ЦСКА без Вильягры уже не может)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57, ред.
Игра за 6 очков будет, кто же вырвется вперёд в гонке за 5е место?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:56
Глянем на Вильягру!))
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