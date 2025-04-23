Вильягра может дебютировать за ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА сообщил источнику, что рассчитывает на защитника и полузащитника в матче 26‑го тура РПЛ со «Спартаком».

Дивеев пропустил два последних поединка чемпионата России. Вильягра, перешедший в ЦСКА в марте, ещё не провёл ни одной игры за «армейцев».

В матче со «Спартаком» рассчитываю и на Дивеева, и на Вильягру. Будет ли принципиальной встреча с Деяном Станковичем? Знаем друг друга с детства, живём практически в одном доме, играли вместе. Много совместных друзей, я в очень хороших отношениях с ним.

Чемпионская гонка? Нам нужен одновременно скромный и максималистский подход. Каждая игра — это финал.