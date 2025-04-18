После кошмарного вылета «Реал» ускорил перестройку. Анчелотти и заслуженным ветеранам нашли замену

Пора завершить цикл.
Важное решение по Анчелотти
«Папа Карло» уже выжал из своей команды максимум. Итальянский менеджер в свой последний заход и так дважды взял Ла Лигу, плюс принёс «сливочным» Кубок, два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА, а главное – две Лиги чемпионов. Мадридцы на определённом отрезке даже без топ-форварда доминировали в чемпионате Испании, в команде была отличная атмосфера.
И даже тогда ходили разговоры о необходимости омоложения. В составе этот процесс идёт полным ходом. Анчелотти сделал из Вини одного из главных бомбардиров «Реала», лидером атаки также стал Родриго, на новый уровень вышел Вальверде, в команде появились Камавинга, Тчуамени, Гюлер, а теперь – и Эндрик.
Логично, что рано или поздно обновление должно случиться и на тренерском мостике. Анчелотти не трогали, поскольку итальянец даёт результат. Только в текущем сезоне он пропал – и повод появился. Тренер говорит, что хочет покинуть «Реал» только с Пересом – так ознаменуется конец великой эпохи. Флорентино же думает над решением. Вариант расставания с тренером пока не обсуждали, встреча должна пройти в ближайшие дни. У «Реала» на финишной прямой – финал Кубка Испании и развязка чемпионской гонки. Кстати, в Ла Лиге, как и в Кубке ещё остался матч с «Барсой». Класико определит многое – в том числе будущее главного тренера мадридцев. У самого Карло, к слову, и так есть вариант продолжения карьеры – его давно хочет к себе сборная Бразилии.
В группе атаки нет химии
Стагнацию в текущем сезоне по большей степени определил один трансфер – подписание Килиана Мбаппе. Как уже многократно говорили – в «Реале» сложилась выверенная иерархия, полноценный крепкий костяк. Обязанности в атаки делили Винисиус и Родриго, добавился Джуд – при этом англичанин добавил необходимых качеств, все игроки дополняли друг друга. Тут даже точечное усиление было необязательным. И тут в коллектив из элитных исполнителей добавляют новичка с амбициями одного из лучших игроков поколения. Теперь Килиан – наконечник атак, но как с этим согласится Вини? Бразилец едва «Золотой мяч» не забрал – и тут ему предлагают уступить определяющий статус в финальной трети. Беллингем вообще отошёл в тень. Плюс этому были сопутствующие факторы – Вини потерял почву под ногами, как только ЗМ вручили Родри, Джуд раскачался и не привык к своей форме – через такое также проходил Лукаку.
В любом случае, всё это ощутимо подкосило атакующий потенциал команды. Лидеры стали перетягивать одеяло на себя. Символично, кстати, что «Реал» с приходом Мбаппе столкнулся с проблемами «Пари Сен-Жермен». Помните, ходили разговоры, что француз не ладит с Неймаром, что они редко взаимодействовали на поле – и куда активнее Ней поставлял мяч для Месси? Теперь Беллингем за весь ответный матч против «Арсенала» не сделал ни одной передачи на Мбаппе. От Вини к Килиану последовала одна передача. Форварда, который должен делать разницу, в решающий момент просто перестали замечать. Это ведь не на пустом месте. Вот ещё пища для размышлений – ПСЖ в первый же год без Килиана прошёл фаворита ЛЧ «Ливерпуль», а потом на классе дожал «Виллу». Теперь в полуфинале предстоит бороться с «Арсеналом».
Пора прощаться с ветеранами
С Начо и Тони Кроосом прощаться было тяжело – это в определённой степени душа, часть идентичности «Реала». «Сливочные» пошли на непростое решение – и теперь от них требуется ещё одно такое. Мадридцы чувствуют, что настал момент расставания с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом. С этим будет не так много проблем, поскольку контракты обоих истекают в ближайшее время. Лука, конечно, был значимой частью команды – но теперь в центре поля погоду делают другие исполнители. Васкес тоже больше не даёт необходимых качеств. Другой вопрос – кого приведут на его место? Трансфер Дэвиса сорвался в последний момент.
Также стоит рассмотреть прощание с Карвахалем. Испанец выдал шикарный прошлый сезон, вернув себе статус лидера. Только текущая кампания показывает, что это была лебединая песнь – как с Бензема. Француз после сезона, за который ему вручили «Золотой мяч», очень сдал в результативности и отправился в Саудовскую Аравию. Тут напрашивается такой же сценарий – не в этом, так в следующем году.
Алонсо и Вирц на вход – но за Флориана придётся побороться
«Сливочные» давно засматриваются на главные активы «Байера». «Фармацевты» на своих двух стоят крепко. В прошлом году прервали гегемонию «Баварии», взяли Кубок Германии и также могли забрать Лигу Европы, оформив требл. С последним не срослось из-за оверперформанса «Аталанты». При этом в текущем сезоне команда-открытие, вопреки ожиданиям, сохранила прежние позиции. На общем этапе ЛЧ финишировали шестыми, в 1/8 финала не повезло с мюнхенцами. При этом в чемпионате идут вторыми.
Всё потому, что тогда Хаби Алонсо, несмотря на интерес «Реала», решил задержаться в Леверкузене – и его примеру последовал Флориан Вирц. При этом обоих терпеливо ждут в Мадриде. По последним данным, как раз Хаби считается фаворитом на место Анчелотти – при этом «сливочным» придётся выплатить «Байеру» компенсацию. Сообщается, что речь идёт о двузначной сумме.
За Вирца рубка будет в разы жарче. Он давно на радарах «Баварии» – мюнхенцы давно общипывают другие клубы Бундеслиги. Плюс в гонке участвует «Ман Сити» – немцу может быть интересна идея поработать с Гвардиолой и положить начало новой эпохе доминирования «горожан». Среди конкурентов «Реалу» будет непросто, «сливочные» рассматривают вариант оформить трансфер в 2026 году. В любом случае, молодой хавбек обновляющемуся «Реалу» очень нужен.
Даже когда были BBC, игрока с качествами Джуда не было. Была опорная тройка полузащитников, не выдвигающихся далеко вперед - Кроос, Модрич и Каземиро.
Вот и был баланс между атакой и нападением.
Джуд же показал невероятную эффективность при схожих условиях, а именно, когда впереди было два вингера - Вини и Родриго. Это позволяло в полузащите оставить трех человек, баланс был.
С приходом Мбаппе баланс так и не найден. Очень тяжело обороняться вшестером. Охотно верю, что Джуд бы и рад помогать обороне. Но он тупо не успевает вернуться, вбежав в штрафную соперника.
Так что либо Джуд вдруг становится игроком с функциями Крооса, то есть отказывается от атаки полностью, либо должен уйти кто-то из тройки нападения.
Больше всех, субъективно, напрашивается уход Вини - слишком выбесил испанских болельщиков, плюс не так универсален, как Родриго - эффективно играет только слева.
Просто приход Вирца ничего не изменит. Для баланса нужен не атакующий полузащитник с пасом и отбором.
Даже когда были BBC, игрока с качествами Джуда не было. Была опорная тройка полузащитников, не выдвигающихся далеко вперед - Кроос, Модрич и Каземиро.
Вот и был баланс между атакой и нападением.
Джуд же показал невероятную эффективность при схожих условиях, а именно, когда впереди было два вингера - Вини и Родриго. Это позволяло в полузащите оставить трех человек, баланс был.
С приходом Мбаппе баланс так и не найден. Очень тяжело обороняться вшестером. Охотно верю, что Джуд бы и рад помогать обороне. Но он тупо не успевает вернуться, вбежав в штрафную соперника.
Так что либо Джуд вдруг становится игроком с функциями Крооса, то есть отказывается от атаки полностью, либо должен уйти кто-то из тройки нападения.
Больше всех, субъективно, напрашивается уход Вини - слишком выбесил испанских болельщиков, плюс не так универсален, как Родриго - эффективно играет только слева.
Просто приход Вирца ничего не изменит. Для баланса нужен не атакующий полузащитник с пасом и отбором.
Не понимаю критики в сторону Анчелотти, почему говорят он сдулся, состарился, ему нужно уходить и тд, только в прошлом году взял ЛЧ, как был лучшим тренером признан всеми, чуток не смогли и тут же стал ужасным. Может дать ему время не перестройку, чтобы подготовил освежил команду а после искать замену.........
Не Анчелотти виноват, что не смогли создать супертрио в атаке Беллингем Виннисиус и Мбаппе, тоже самое у француза было в ПСЖ ни с кем сыграться не смог, хотя как по мне Неймар талантливее Виннисиуса, а также два сезона подряд с ним играл Месси, но после победы на ЧМ в финале над Францией не смог ужиться с ним.
Какой Алонсо справиться с Мбаппе, и выстроит новую команду, нужно тренера очень серьезного под типу Зидана, который может еще и свои авторитетом повлиять на команду, Да Алонсо прекрасно справляется с Байером однако защитить титул не смог, да и в ЛЕ не одержал победу, когда они выиграли чемпионство, может не Байер был хорош, а плоха была Бавария, которая при Тухеле стухла, сейчас более менее при Компани ожили.
Да можно Клоппа, но он скорей всего не поедет в Реал, да и занят на другой должности. Возвращать скажем Моуриньо взрывоопасно. Скажем Перес может сосватать Артету из Арсенала, хотя в принципе это как вариант с Алонсо.
Кто знает может Реал снова будет ждать вылеты на ранних стадиях турнира не один сезон, как у них было в нулевых, 7 лет вроде не могли пройти 1/8 ЛЧ, вот скажем пришел ЧМ в составе сборной Бразилии Роналдо, но тогда им это не помогло с кубком, ведь без него они главный турнир Европы три раза с разницей в год в 98, 2000 и в 2002 брали, и вот сейчас приглашение Мбаппе тоже ЧМ в составе Франции также не дает им пока результата......
PS И потом кто сказал что Реал будет брать данный турнир постоянно......... у Анчелоти есть еще шанс взять золотой дубль..........вон Барсу Флика с расхваливанными и претендентами на ЗМ Ямалем и Рафиньей чуть Боруссия не камбекнула в ответной игре........... они еще в трехтурнирах и все еще могут не в одном не приуспеть......так что для итальянца и и мадрида не все окнченно в этом сезоне.....хватит ныть............
Не понимаю критики в сторону Анчелотти, почему говорят он сдулся, состарился, ему нужно уходить и тд, только в прошлом году взял ЛЧ, как был лучшим тренером признан всеми, чуток не смогли и тут же стал ужасным. Может дать ему время не перестройку, чтобы подготовил освежил команду а после искать замену.........
Не Анчелотти виноват, что не смогли создать супертрио в атаке Беллингем Виннисиус и Мбаппе, тоже самое у француза было в ПСЖ ни с кем сыграться не смог, хотя как по мне Неймар талантливее Виннисиуса, а также два сезона подряд с ним играл Месси, но после победы на ЧМ в финале над Францией не смог ужиться с ним.
Какой Алонсо справиться с Мбаппе, и выстроит новую команду, нужно тренера очень серьезного под типу Зидана, который может еще и свои авторитетом повлиять на команду, Да Алонсо прекрасно справляется с Байером однако защитить титул не смог, да и в ЛЕ не одержал победу, когда они выиграли чемпионство, может не Байер был хорош, а плоха была Бавария, которая при Тухеле стухла, сейчас более менее при Компани ожили.
Да можно Клоппа, но он скорей всего не поедет в Реал, да и занят на другой должности. Возвращать скажем Моуриньо взрывоопасно. Скажем Перес может сосватать Артету из Арсенала, хотя в принципе это как вариант с Алонсо.
Кто знает может Реал снова будет ждать вылеты на ранних стадиях турнира не один сезон, как у них было в нулевых, 7 лет вроде не могли пройти 1/8 ЛЧ, вот скажем пришел ЧМ в составе сборной Бразилии Роналдо, но тогда им это не помогло с кубком, ведь без него они главный турнир Европы три раза с разницей в год в 98, 2000 и в 2002 брали, и вот сейчас приглашение Мбаппе тоже ЧМ в составе Франции также не дает им пока результата......
PS И потом кто сказал что Реал будет брать данный турнир постоянно......... у Анчелоти есть еще шанс взять золотой дубль..........вон Барсу Флика с расхваливанными и претендентами на ЗМ Ямалем и Рафиньей чуть Боруссия не камбекнула в ответной игре........... они еще в трехтурнирах и все еще могут не в одном не приуспеть......так что для итальянца и и мадрида не все окнченно в этом сезоне.....хватит ныть............
Что-то всё идёт к тому, что королевский клуб на время сдаст лидирующие позиции во всех турнирах. И причиной сему станет приглашение француза.
Что-то всё идёт к тому, что королевский клуб на время сдаст лидирующие позиции во всех турнирах. И причиной сему станет приглашение француза.