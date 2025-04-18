После кошмарного вылета «Реал» ускорил перестройку. Анчелотти и заслуженным ветеранам нашли замену

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сегодня, 10:01

Пора завершить цикл.

Важное решение по Анчелотти

«Папа Карло» уже выжал из своей команды максимум. Итальянский менеджер в свой последний заход и так дважды взял Ла Лигу, плюс принёс «сливочным» Кубок, два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА , а главное – две Лиги чемпионов. Мадридцы на определённом отрезке даже без топ-форварда доминировали в чемпионате Испании, в команде была отличная атмосфера.

И даже тогда ходили разговоры о необходимости омоложения. В составе этот процесс идёт полным ходом. Анчелотти сделал из Вини одного из главных бомбардиров «Реала», лидером атаки также стал Родриго, на новый уровень вышел Вальверде, в команде появились Камавинга, Тчуамени, Гюлер, а теперь – и Эндрик.

Логично, что рано или поздно обновление должно случиться и на тренерском мостике. Анчелотти не трогали, поскольку итальянец даёт результат. Только в текущем сезоне он пропал – и повод появился. Тренер говорит, что хочет покинуть «Реал» только с Пересом – так ознаменуется конец великой эпохи. Флорентино же думает над решением. Вариант расставания с тренером пока не обсуждали, встреча должна пройти в ближайшие дни. У «Реала» на финишной прямой – финал Кубка Испании и развязка чемпионской гонки. Кстати, в Ла Лиге, как и в Кубке ещё остался матч с «Барсой». Класико определит многое – в том числе будущее главного тренера мадридцев. У самого Карло, к слову, и так есть вариант продолжения карьеры – его давно хочет к себе сборная Бразилии.

В группе атаки нет химии

Стагнацию в текущем сезоне по большей степени определил один трансфер – подписание Килиана Мбаппе. Как уже многократно говорили – в «Реале» сложилась выверенная иерархия, полноценный крепкий костяк. Обязанности в атаки делили Винисиус и Родриго, добавился Джуд – при этом англичанин добавил необходимых качеств, все игроки дополняли друг друга. Тут даже точечное усиление было необязательным. И тут в коллектив из элитных исполнителей добавляют новичка с амбициями одного из лучших игроков поколения. Теперь Килиан – наконечник атак, но как с этим согласится Вини? Бразилец едва «Золотой мяч» не забрал – и тут ему предлагают уступить определяющий статус в финальной трети. Беллингем вообще отошёл в тень. Плюс этому были сопутствующие факторы – Вини потерял почву под ногами, как только ЗМ вручили Родри, Джуд раскачался и не привык к своей форме – через такое также проходил Лукаку.

В любом случае, всё это ощутимо подкосило атакующий потенциал команды. Лидеры стали перетягивать одеяло на себя. Символично, кстати, что «Реал» с приходом Мбаппе столкнулся с проблемами «Пари Сен-Жермен». Помните, ходили разговоры, что француз не ладит с Неймаром, что они редко взаимодействовали на поле – и куда активнее Ней поставлял мяч для Месси? Теперь Беллингем за весь ответный матч против «Арсенала» не сделал ни одной передачи на Мбаппе. От Вини к Килиану последовала одна передача. Форварда, который должен делать разницу, в решающий момент просто перестали замечать. Это ведь не на пустом месте. Вот ещё пища для размышлений – ПСЖ в первый же год без Килиана прошёл фаворита ЛЧ «Ливерпуль», а потом на классе дожал «Виллу». Теперь в полуфинале предстоит бороться с «Арсеналом».

Пора прощаться с ветеранами

С Начо и Тони Кроосом прощаться было тяжело – это в определённой степени душа, часть идентичности «Реала». «Сливочные» пошли на непростое решение – и теперь от них требуется ещё одно такое. Мадридцы чувствуют, что настал момент расставания с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом. С этим будет не так много проблем, поскольку контракты обоих истекают в ближайшее время. Лука, конечно, был значимой частью команды – но теперь в центре поля погоду делают другие исполнители. Васкес тоже больше не даёт необходимых качеств. Другой вопрос – кого приведут на его место? Трансфер Дэвиса сорвался в последний момент.

Также стоит рассмотреть прощание с Карвахалем. Испанец выдал шикарный прошлый сезон, вернув себе статус лидера. Только текущая кампания показывает, что это была лебединая песнь – как с Бензема. Француз после сезона, за который ему вручили «Золотой мяч», очень сдал в результативности и отправился в Саудовскую Аравию. Тут напрашивается такой же сценарий – не в этом, так в следующем году.

Алонсо и Вирц на вход – но за Флориана придётся побороться

«Сливочные» давно засматриваются на главные активы «Байера». «Фармацевты» на своих двух стоят крепко. В прошлом году прервали гегемонию «Баварии», взяли Кубок Германии и также могли забрать Лигу Европы, оформив требл. С последним не срослось из-за оверперформанса «Аталанты». При этом в текущем сезоне команда-открытие, вопреки ожиданиям, сохранила прежние позиции. На общем этапе ЛЧ финишировали шестыми, в 1/8 финала не повезло с мюнхенцами. При этом в чемпионате идут вторыми.

Всё потому, что тогда Хаби Алонсо, несмотря на интерес «Реала», решил задержаться в Леверкузене – и его примеру последовал Флориан Вирц. При этом обоих терпеливо ждут в Мадриде. По последним данным, как раз Хаби считается фаворитом на место Анчелотти – при этом «сливочным» придётся выплатить «Байеру» компенсацию. Сообщается, что речь идёт о двузначной сумме.

За Вирца рубка будет в разы жарче. Он давно на радарах «Баварии» – мюнхенцы давно общипывают другие клубы Бундеслиги. Плюс в гонке участвует «Ман Сити» – немцу может быть интересна идея поработать с Гвардиолой и положить начало новой эпохе доминирования «горожан». Среди конкурентов «Реалу» будет непросто, «сливочные» рассматривают вариант оформить трансфер в 2026 году. В любом случае, молодой хавбек обновляющемуся «Реалу» очень нужен.