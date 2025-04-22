Мбаппе и Менди не сыграют с «Хетафе», но могут быть готовы к финалу Кубка

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вчера, 14:16

Главный тренер «Реала» на пресс-конференции поделился информацией о состоянии защитника и нападающего .

В среду команде предстоит выездной матч 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе». 26 апреля мадридцы сыграют с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Ранее сообщалось, что Мбаппе получил повреждение лодыжки. Менди отсутствует из-за мышечной травмы.