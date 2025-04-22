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Мбаппе и Менди не сыграют с «Хетафе», но могут быть готовы к финалу Кубка

вчера, 14:16

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции поделился информацией о состоянии защитника Ферлана Менди и нападающего Килиана Мбаппе.

В среду команде предстоит выездной матч 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе». 26 апреля мадридцы сыграют с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Ранее сообщалось, что Мбаппе получил повреждение лодыжки. Менди отсутствует из-за мышечной травмы.

Они не готовы к завтрашнему дню, но будут тренироваться в эти дни и, возможно, будут готовы к субботней игре.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:45
Спорить не буду центральная зона это проблема, но то что увидел то увидел в игре с Атлетиком, конечно 1 матч не показателен и Реал не то чтобы фиерил, но лучше чем с Арсеналом вышло всё равно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:38
Мбаппе и Вини нормально ладят и комбинируют.
Все проблемы Реала сегодня, - это центральная зона. Будет там порядок, будут нападающие заниматься своим делом, а не тащить мячик из глубины...
112910415
112910415
вчера в 19:31
финал-то поважнее будет !
RM_35
RM_35
вчера в 18:08
ну главное что бы восстановились!!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:37
Пусть восстанавливаются и ждем их на финале Кубка.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:28, ред.
Ну в матче с Бильбао какой то Винисиус появился на поле - отличный игрок, я уж и забыл что в Реале такой есть, так что Мбаппе отсутствие только пользу принесло как кажется. Винисусу он похоже только мешает и перетягивает одеяло на себя.
Гость
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