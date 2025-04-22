Мбаппе и Менди не сыграют с «Хетафе», но могут быть готовы к финалу Кубка

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции поделился информацией о состоянии защитника Ферлана Менди и нападающего Килиана Мбаппе.
В среду команде предстоит выездной матч 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе». 26 апреля мадридцы сыграют с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Ранее сообщалось, что Мбаппе получил повреждение лодыжки. Менди отсутствует из-за мышечной травмы.
Они не готовы к завтрашнему дню, но будут тренироваться в эти дни и, возможно, будут готовы к субботней игре.
Все проблемы Реала сегодня, - это центральная зона. Будет там порядок, будут нападающие заниматься своим делом, а не тащить мячик из глубины...
Все проблемы Реала сегодня, - это центральная зона. Будет там порядок, будут нападающие заниматься своим делом, а не тащить мячик из глубины...