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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Головин о скором 30-летии: «Время очень быстро бежит, меня это пугает»

вчера, 23:32

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своём отношении к возрасту.

Мне скоро 30 лет? Вот именно, да (смеётся). Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в „Ливерпуль“ взяли в 25 лет». А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.

Мне внутри 21? Ну нет, ладно. Внутри 24 (смеётся).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:25
Раз начал задумываться о возрасте-значит начнет себя беречь))))...пройденный этап...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:13
Это точно,время очень быстро летит !
112910415
112910415
сегодня в 05:34
не беда, ещё не совсем старость ! )
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:49
Поздравляю, если не врет то лет на 9 старше тренера Спартака себя ощущает, невероятная зрелость для человека его поколения. Я думаю врёт, от силы лет на 12 себя чувствует
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
"Сектор газа" тебе включат!))
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