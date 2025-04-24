Газизов оценил идею комплектования состава только из воспитанников академии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» прокомментировал идею комплектования состава команды только из воспитанников академии клуба.

Не думаю, что нам надо стремиться к 11 воспитанникам в стартовом составе. Рассчитывать на 11 уроженцев Дагестана в стартовом составе – не совсем правильный подход. Надо развивать футболистов и свою академию.

Если действительно мы дойдем до 11 воспитанников в составе, это будет шикарно, но к этому не надо идти целенаправленно. Если надо бороться за самые высокие места, трудно делать это только своими воспитанниками.