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Газизов оценил идею комплектования состава только из воспитанников академии

вчера, 09:56

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал идею комплектования состава команды только из воспитанников академии клуба.

Не думаю, что нам надо стремиться к 11 воспитанникам в стартовом составе. Рассчитывать на 11 уроженцев Дагестана в стартовом составе – не совсем правильный подход. Надо развивать футболистов и свою академию.

Если действительно мы дойдем до 11 воспитанников в составе, это будет шикарно, но к этому не надо идти целенаправленно. Если надо бороться за самые высокие места, трудно делать это только своими воспитанниками.

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альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:35
Друг мой!..даже в пердиве нет 11-ть Российских игроков на поле, как минимум с двойным гражданством либо ассимилированных)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:40, ред.
Проблема в том что 11 российских футболистов сейчас это прямая дорога назад в пердив. На поле нужны лидеры готовые повести команду за собой, а в российской академии они отсутствуют как класс. У нас мальчишки зелёные выходят в плане характера, ведомые и внушаемые, куда ветер дует туда и они
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:20
У нас перед глазами есть уже 11 воспитанников Краснодара...
Гость
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