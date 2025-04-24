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Ферлан Менди вернулся к тренировкам перед финалом Кубка Испании

вчера, 23:44
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Ферлан Менди начал работать с мячом и принял участие в некоторых упражнениях вместе с командой — это его первое участие в тренировках после травмы.

Француз не выходил на поле с середины марта из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра.

Тренерский штаб выражает оптимизм, и Менди может быть заявлен на игру с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Кроме того, главный тренер Карло Анчелотти примет окончательное решение о его использовании в последний момент.

Финал Кубка Испании пройдет 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:50
Не понимаю, почему папа Карло так игнорирует Франа Гарсию. Менди прямолинейный, топорный защитник, которого грамотный соперник часто ловит на полупозиции. Может Фран Гарсия и уступает Менди в габаритах, но он более подвижен, более мобилен, более цепок. Не знаю, какая у них с Менди разница в скорости, но на общем плане кажется, что испанец быстрее француза, наверное из-за большего объема работвы на поле. И главное, Фран намного более работящий игрок чем Менди. Пусть Гарсия и не причислен к топ-футболистам, но он берёт своей высокой самоотдачей на поле. Чем-то напоминает Лукаса Васкеса в его лучшие годы. Тот тоже, не имея каких-то особенных индивидуальных навыков, компенсировал это свой самоотдачей и высокой работоспособностью на поле. И как раз против техничной, скоростной и прессингующей Барсы нужен более маневренный, более выносливый, и более работящий игрок, а не деревянный Менди, ещё и толком не восстановившийся после травмы.
RM_35
RM_35
сегодня в 00:18
ну что в составе появился ЛЗ это хорошо, ну навряд ли он будет готов, так что придется Реалу как то без левого защитника обойтись, ну или дай Бог Фран Гарсия справится!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:11
Глядишь мож на замену выйдет
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