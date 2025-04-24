Ферлан Менди вернулся к тренировкам перед финалом Кубка Испании

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вчера, 23:44

Защитник «Реала» начал работать с мячом и принял участие в некоторых упражнениях вместе с командой — это его первое участие в тренировках после травмы.

Француз не выходил на поле с середины марта из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра.

Тренерский штаб выражает оптимизм, и Менди может быть заявлен на игру с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Кроме того, главный тренер Карло Анчелотти примет окончательное решение о его использовании в последний момент.

Финал Кубка Испании пройдет 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.