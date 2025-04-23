Агент Миранчука сообщил, что Антон тренируется с небольшими ограничениями

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вчера, 09:59

Представитель интересов полузащитника «Сьона» сообщил источнику, что футболист подвернул голеностоп, но должен принять участие в следующем матче.

Ранее президент клуба Кристиан Константин рассказал «РБ Спорт», что россиянин растянул связки голеностопа, из‑за чего пропустил игру чемпионата Швейцарии с «Санкт‑Галленом». В следующем поединке «Сьон» сыграет дома против «Цюриха» 4 мая.