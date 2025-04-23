Агент Миранчука сообщил, что Антон тренируется с небольшими ограничениями

Представитель интересов полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев сообщил источнику, что футболист подвернул голеностоп, но должен принять участие в следующем матче.
Ранее президент клуба Кристиан Константин рассказал «РБ Спорт», что россиянин растянул связки голеностопа, из‑за чего пропустил игру чемпионата Швейцарии с «Санкт‑Галленом». В следующем поединке «Сьон» сыграет дома против «Цюриха» 4 мая.
В принципе ничего страшного у Антона. Он подвернул голеностоп. По идее, к следующей игре должен быть готов. Сейчас тренируется с небольшими ограничениями.
Я вот на самом деле не понимаю этого, я понимаю Алексей поехал в Аталанту в Серию А, или Головин в Монако, но Сьон и ПАОК, они вообще чтоль не думают? Им Валера сказал "бегите" они и побежали, а то что эти команды никогда в еврокубках не дойдут до тех стадий где их игроков начнут реально оценивать и изучать они вообще даже и не догадались. А если догадались то какой смысл уезжать на понижение зарплаты без перспектив роста?
Я вот на самом деле не понимаю этого, я понимаю Алексей поехал в Аталанту в Серию А, или Головин в Монако, но Сьон и ПАОК, они вообще чтоль не думают? Им Валера сказал "бегите" они и побежали, а то что эти команды никогда в еврокубках не дойдут до тех стадий где их игроков начнут реально оценивать и изучать они вообще даже и не догадались. А если догадались то какой смысл уезжать на понижение зарплаты без перспектив роста?