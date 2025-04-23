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Агент Миранчука сообщил, что Антон тренируется с небольшими ограничениями

вчера, 09:59

Представитель интересов полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев сообщил источнику, что футболист подвернул голеностоп, но должен принять участие в следующем матче.

Ранее президент клуба Кристиан Константин рассказал «РБ Спорт», что россиянин растянул связки голеностопа, из‑за чего пропустил игру чемпионата Швейцарии с «Санкт‑Галленом». В следующем поединке «Сьон» сыграет дома против «Цюриха» 4 мая.

В принципе ничего страшного у Антона. Он подвернул голеностоп. По идее, к следующей игре должен быть готов. Сейчас тренируется с небольшими ограничениями.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:44
он поправится, точно !
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:28
А какая теммпература? Боже, ножку потянул!
матос
матос ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:19
по любому))))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:21
Подвернул голеностоп, растянул связки. Неприятно, но не смертельно. Восстановится.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:55, ред.
Антона ограничивает лень и желание получать всё ничего не делая, а так же недовольство своей репутацией которая не дотягивает до репутации суперзвезды из-за уровня команды в которой он числится по собственному мнению, безусловно, ключевым и самым важным игроком.

Я вот на самом деле не понимаю этого, я понимаю Алексей поехал в Аталанту в Серию А, или Головин в Монако, но Сьон и ПАОК, они вообще чтоль не думают? Им Валера сказал "бегите" они и побежали, а то что эти команды никогда в еврокубках не дойдут до тех стадий где их игроков начнут реально оценивать и изучать они вообще даже и не догадались. А если догадались то какой смысл уезжать на понижение зарплаты без перспектив роста?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:23, ред.
Ограничили в скорости бега, длительности тренировок и физических нагрузках; в шампанском и кальяне ограничений нет - добавил агент.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:06
Антон похоже Швейцарию отдыхать приехал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:02
Сообщение на первую полосу спортивных изданий!
Здоровья путейцу)
Гость
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