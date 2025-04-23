Головин о травмах: «Думаю, самый тяжёлый сезон за карьеру в этом плане»

Полузащитник «Монако» рассказал источнику о причинах своих частых травм в текущем сезоне.

Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп ещё в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я ещё дёрнул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжёлый сезон в этом плане. Я думаю, даже самый тяжёлый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то я в этом сезоне ещё въедливее, чем в прошлом. Я уделял много внимания восстановлению, много занимался отдельно.