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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Головин о травмах: «Думаю, самый тяжёлый сезон за карьеру в этом плане»

вчера, 11:59

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал источнику о причинах своих частых травм в текущем сезоне.

Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп ещё в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я ещё дёрнул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжёлый сезон в этом плане. Я думаю, даже самый тяжёлый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то я в этом сезоне ещё въедливее, чем в прошлом. Я уделял много внимания восстановлению, много занимался отдельно.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:37
Невезучий этот сезон.)
gzcv98wba7qw
gzcv98wba7qw
вчера в 13:11
У других всё намного хуже - вообще с больничной койки не вылазят.
матос
матос
вчера в 12:20
возраст берет своё! Саня здоровья тебе!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:17
Да уж!Мешают Сане травмы!Здоровья!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:14
Здоровья Александру... все не молодеем вместе с тобой...
Гость
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