Рафинья и «Барселона» пока не договорились о новом контракте

Действующее соглашение 28-летнего вингера Рафиньи с «Барселоной» действует до 2027 года, и обе стороны заинтересованы в его продлении.
Руководство каталонского клуба намерено предложить игроку новый контракт, однако их взгляды на ключевые условия значительно расходятся.
«Сине-гранатовые» предлагают заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон, стремясь избежать ситуаций, когда футболисты подписывали долгосрочные и дорогостоящие соглашения. В то же время бразилец хочет подписать контракт на два года с фиксированной зарплатой.
Кроме того, Рафинья выразил недовольство по поводу предложенной зарплаты. Агенты игрока подчеркивают, что «Барселона» должна улучшить своё предложение, если хочет его удержать.
Вопрос с согласованием суммы отступных не вызовет проблем, так как клуб считает, что она не должна быть слишком высокой и, скорее всего, составит 80 миллионов евро.
С одной стороны, продать бразила, срубить бабла и дело с концом, а с другой, где гарантия, что Фати наберёт форму и покажет себя прежнего ? Ясно одно, - соблюсти баланс у Лапорты, по объективным причинам, не получится.
С моей личной колокольни..., надо бы пойти на уступки и переподписать Рафу на 2 года, ибо принципиально ставить деньги выше футбола - привилегия для середняков, а не топов...
А попутно Барсе всё равно надо искать левого крайка. Вон Гарначо из МЮ уже встал на лыжи, - чем не вариант ? Конечно, пообтесать парня надо, но Флик я думаю сдюжит.
С одной стороны, продать бразила, срубить бабла и дело с концом, а с другой, где гарантия, что Фати наберёт форму и покажет себя прежнего ? Ясно одно, - соблюсти баланс у Лапорты, по объективным причинам, не получится.
С моей личной колокольни..., надо бы пойти на уступки и переподписать Рафу на 2 года, ибо принципиально ставить деньги выше футбола - привилегия для середняков, а не топов...
А попутно Барсе всё равно надо искать левого крайка. Вон Гарначо из МЮ уже встал на лыжи, - чем не вариант ? Конечно, пообтесать парня надо, но Флик я думаю сдюжит.
Но все хотят денег больше и больше.
Барселона, у которой проблема с деньгами и Реал, у которого президент умеет распоряжаться финансами вряд ли дадут им то, что хотят эти 2 игрока.
У Рафиньи первый сезон только в огне, Винисиус же начал наоборот сдавать.
Пока оба в форме и на слуху у всех, надо продавать Саудитам. Там и зарплаты игрокам будут отличные, и за трансфер клубы могут деньги огромные получить.
Для Барселоны будет проблема в том, что нет достойного игрока на позицию Рафиньи и придется кого-то покупать, что приведет к очередным тратам и возможно провальному трансферу. Либо наигрывать Фати и других своих игроков.
Для Реала же наоборот возможно всё станет прекрасно. Получат огромные деньги, позиция будет закрыта одним из лучших игроков мира Мбапе, в команде появится игра и настрой. Все будут довольны!
Но все хотят денег больше и больше.
Барселона, у которой проблема с деньгами и Реал, у которого президент умеет распоряжаться финансами вряд ли дадут им то, что хотят эти 2 игрока.
У Рафиньи первый сезон только в огне, Винисиус же начал наоборот сдавать.
Пока оба в форме и на слуху у всех, надо продавать Саудитам. Там и зарплаты игрокам будут отличные, и за трансфер клубы могут деньги огромные получить.
Для Барселоны будет проблема в том, что нет достойного игрока на позицию Рафиньи и придется кого-то покупать, что приведет к очередным тратам и возможно провальному трансферу. Либо наигрывать Фати и других своих игроков.
Для Реала же наоборот возможно всё станет прекрасно. Получат огромные деньги, позиция будет закрыта одним из лучших игроков мира Мбапе, в команде появится игра и настрой. Все будут довольны!
пока в форме ...
пока в форме ...