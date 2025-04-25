Рафинья и «Барселона» пока не договорились о новом контракте

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сегодня, 00:28

Действующее соглашение 28-летнего вингера с «Барселоной» действует до 2027 года, и обе стороны заинтересованы в его продлении.

Руководство каталонского клуба намерено предложить игроку новый контракт, однако их взгляды на ключевые условия значительно расходятся.

«Сине-гранатовые» предлагают заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон, стремясь избежать ситуаций, когда футболисты подписывали долгосрочные и дорогостоящие соглашения. В то же время бразилец хочет подписать контракт на два года с фиксированной зарплатой.

Кроме того, Рафинья выразил недовольство по поводу предложенной зарплаты. Агенты игрока подчеркивают, что «Барселона» должна улучшить своё предложение, если хочет его удержать.

Вопрос с согласованием суммы отступных не вызовет проблем, так как клуб считает, что она не должна быть слишком высокой и, скорее всего, составит 80 миллионов евро.