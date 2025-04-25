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Рафинья и «Барселона» пока не договорились о новом контракте

сегодня, 00:28

Действующее соглашение 28-летнего вингера Рафиньи с «Барселоной» действует до 2027 года, и обе стороны заинтересованы в его продлении.

Руководство каталонского клуба намерено предложить игроку новый контракт, однако их взгляды на ключевые условия значительно расходятся.

«Сине-гранатовые» предлагают заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон, стремясь избежать ситуаций, когда футболисты подписывали долгосрочные и дорогостоящие соглашения. В то же время бразилец хочет подписать контракт на два года с фиксированной зарплатой.

Кроме того, Рафинья выразил недовольство по поводу предложенной зарплаты. Агенты игрока подчеркивают, что «Барселона» должна улучшить своё предложение, если хочет его удержать.

Вопрос с согласованием суммы отступных не вызовет проблем, так как клуб считает, что она не должна быть слишком высокой и, скорее всего, составит 80 миллионов евро.

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Все комментарии
wqnkhppht7bm
wqnkhppht7bm ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 14:46
Вы недаёте себе отчёт в сказанном,одним из лучших игроков мира Мбапе-вы что с дуба рухнули ,где вы видели чтобы Камерунец был одним из лучших игроком в мире,это когда рак на горе 3 раза свиснет,и не пиарте Камерунского Эму!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:05, ред.
Так сразу и не скажешь, что лучше для Барселоны. Слишком много неизвестного и, соответственно, мало определённости.
С одной стороны, продать бразила, срубить бабла и дело с концом, а с другой, где гарантия, что Фати наберёт форму и покажет себя прежнего ? Ясно одно, - соблюсти баланс у Лапорты, по объективным причинам, не получится.

С моей личной колокольни..., надо бы пойти на уступки и переподписать Рафу на 2 года, ибо принципиально ставить деньги выше футбола - привилегия для середняков, а не топов...
А попутно Барсе всё равно надо искать левого крайка. Вон Гарначо из МЮ уже встал на лыжи, - чем не вариант ? Конечно, пообтесать парня надо, но Флик я думаю сдюжит.
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 10:42
Что Рафинья, что Винисиус-отличные игроки!
Но все хотят денег больше и больше.
Барселона, у которой проблема с деньгами и Реал, у которого президент умеет распоряжаться финансами вряд ли дадут им то, что хотят эти 2 игрока.
У Рафиньи первый сезон только в огне, Винисиус же начал наоборот сдавать.
Пока оба в форме и на слуху у всех, надо продавать Саудитам. Там и зарплаты игрокам будут отличные, и за трансфер клубы могут деньги огромные получить.
Для Барселоны будет проблема в том, что нет достойного игрока на позицию Рафиньи и придется кого-то покупать, что приведет к очередным тратам и возможно провальному трансферу. Либо наигрывать Фати и других своих игроков.
Для Реала же наоборот возможно всё станет прекрасно. Получат огромные деньги, позиция будет закрыта одним из лучших игроков мира Мбапе, в команде появится игра и настрой. Все будут довольны!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:41
В принципе можно и продать, думаю он еще максимум 2 года на уровне сыграет.
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Тем более саудиты интерисуются.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:00
Сложно тут что либо сказать. Говорят, Фати, Де Йонг получают больше, чем Рафинья. Если сравнить этих футболистов Рафинья, конечно пашет на поле. Думаю, обеим сторонам не стоит торопиться, до начала следующего сезона, даже по ходу сезона, тогда уже прийти к компромиссу и сесть за стол переговоров.
g4entjh9afpw
g4entjh9afpw
сегодня в 06:37
сезон стрельнул и возомнил себя суперзвездой😂
112910415
112910415
сегодня в 04:35
вариант с продажей тоже годится !
пока в форме ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:57
Типичная бразильская тактика всё и сразу...
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