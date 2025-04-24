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Джейми Варди покидает «Лестер Сити»

вчера, 15:58

Нападающий Джейми Варди по окончании нынешнего сезона уйдёт из «Лестера».

За «лис» футболист выступал с 2012 года. С командой он становился чемпионом Англии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

Варди забил 198 мячей за клуб в 496 матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:31
удивительный, уникальный Лис !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:26
легенда клуба, респект!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:56
Худенький, тонконогий, чрезвычайно скоростной. До сих пор удивляюсь, что не перешёл в другой, более именитый клуб.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:20
Легенда!!!
lazzioll
lazzioll ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:40
точно не пошел в Арсенал после чемпионства, те предлагали. а больше я и не помню кто его звал
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:51
Это конец эпохи... Конец того самого Лестера, который сотворил сказку! Кто мог поверить в то, что лисы выиграют АПЛ!? НИКТО, кроме тогдашнего владельца клуба, который поставил лям на победу Лестера и в итоге получил "большой куш"!
Варди провел 13 лет в клубе выиграв с ним Чемпионшип, Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
В составе лис Джейми провёл 496 матчей, в которых забил 198 голов, еще парочку забил бы до конца сезона, было бы красиво! Респект ему!
shur
shur ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 18:47
...ну куда, уже сорокет на носу, от рывков по полчаса отдыхает, а тем паче в уровень ниже,там срубят мама не горюй!!!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:42
Он уже был с ними в чемпоншипе,не хочет и в второй раз.
shur
shur
вчера в 18:26, ред.
...ушёл, но не красиво! Клуб в пердив,а Он сторожем на стоянку!
Даже не по английски, прощай сорванец Джейми!!!
112910415
112910415
вчера в 18:22
уходит легенда !..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:30
Не выдержала душа поэта болезненности поражений. Вообще удивляет другое, почему он так долго оставался, его же наверняка приглашали куда нибудь после чемпионства Лестера. Хотя я конечно очень уважаю таких людей, но это так вообще не бьётся с нынешними реалиями, все стремятся заработать побольше денег и престижа, а таких как Варди единицы, меньше чем игроков топ уровня
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14
Жаль конечно!Варди легенда Лестера! Однозначно!
wt6tv64v2nub
wt6tv64v2nub
вчера в 17:05
Легенда уходит от лис
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:43
13 сезонов назад пришли в Лестер вместе с Харри Кейном (тот правда в аренду).
Сейчас у Варди на один чемпионский титул больше ))
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:40, ред.
Конечно, для всех болельщиков этого известного клуба, это - грустная новость. Варди - настоящий мастер. Легендарный игрок и лучший бомбардир Лестера за всю историю клуба. И, конечно, болельщики никогда не забудут, как Варди вместе с Лестером наделал шума в АПЛ и сотворил настоящее чудо, завоевав сенсационное чемпионство команды в 2016 году. 13 сезонов отыграл Варди за Лестер. Теперь, скорее всего, Варди видимо, продолжит свою дальнейшую карьеру в МЛС. Удачи Варди в новой лиге и новом клубе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Давай ещё 2 гола забей, будет красиво))
fy2xma8tveza
fy2xma8tveza
вчера в 16:28
Варди не хочет в чемпионшип, он достоин лучшего завершения карьеры
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:09
А у него отличная статистика...
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