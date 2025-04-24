Джейми Варди покидает «Лестер Сити»

Нападающий Джейми Варди по окончании нынешнего сезона уйдёт из «Лестера».
За «лис» футболист выступал с 2012 года. С командой он становился чемпионом Англии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
Варди забил 198 мячей за клуб в 496 матчах.
Нападающий Джейми Варди по окончании нынешнего сезона уйдёт из «Лестера».
За «лис» футболист выступал с 2012 года. С командой он становился чемпионом Англии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
Варди забил 198 мячей за клуб в 496 матчах.
Сейчас у Варди на один чемпионский титул больше ))
Сейчас у Варди на один чемпионский титул больше ))
Варди провел 13 лет в клубе выиграв с ним Чемпионшип, Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
В составе лис Джейми провёл 496 матчей, в которых забил 198 голов, еще парочку забил бы до конца сезона, было бы красиво! Респект ему!
Варди провел 13 лет в клубе выиграв с ним Чемпионшип, Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
В составе лис Джейми провёл 496 матчей, в которых забил 198 голов, еще парочку забил бы до конца сезона, было бы красиво! Респект ему!