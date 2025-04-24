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Роналду будет получать 171 млн фунтов по новому контракту с «Аль-Насром»

вчера, 22:29

Нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию нового контракта с «Аль-Насром».

Как сообщается, по новой сделке форвард будет получать 171 500 000 фунтов стерлингов ежегодно. Если разобрать зарплату португальца подробней, то выйдет:

14 289 000 фунтов стерлингов каждый месяц

3 298 000 фунтов стерлингов каждую неделю

471 000 фунтов стерлингов каждый день

19 600 фунтов стерлингов каждый час

327 фунтов стерлингов каждую минуту

5,45 фунта стерлингов каждую секунду

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 11:29
))) Это тебе так кажется...
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:47
Нет никакой окупаемости. Эти зарплаты дают те у кого в руках нефтегазовые доходы страны.
В России руководители ещё больше получают. Хотя любой с мозгами эту работу выполнит за 300 тыс руб в месяц.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:56, ред.
Не стоит волноваться.)
В его случае окупаемость кап. вложений гарантирована даже если он просто на поле выходить будет...
b9kj5bex7adh
b9kj5bex7adh ответ wg76cxjqdecn (раскрыть)
сегодня в 09:52
Играй также. В чём проблема ? В счётчике ? )))))
wg76cxjqdecn
wg76cxjqdecn
сегодня в 06:23
Не хило у него счётчик деньги считает
112910415
112910415
сегодня в 04:51
больше стерлингов, хороших и разных ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
В дальнейшем для расчёта сделок и контрактов португальца возможно уже понадобится формула ускорения : )
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:16
Думают...но по-другому)...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:03
Вот это зарплата!!! Винисиус мечтает о такой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:37
Мда уж...в Насре вообще головой не думают
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:32
Крутая будет зарплата у Роналду !!!
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