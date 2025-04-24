Роналду будет получать 171 млн фунтов по новому контракту с «Аль-Насром»

Нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию нового контракта с «Аль-Насром».
Как сообщается, по новой сделке форвард будет получать 171 500 000 фунтов стерлингов ежегодно. Если разобрать зарплату португальца подробней, то выйдет:
14 289 000 фунтов стерлингов каждый месяц
3 298 000 фунтов стерлингов каждую неделю
471 000 фунтов стерлингов каждый день
19 600 фунтов стерлингов каждый час
327 фунтов стерлингов каждую минуту
5,45 фунта стерлингов каждую секунду
В России руководители ещё больше получают. Хотя любой с мозгами эту работу выполнит за 300 тыс руб в месяц.
В России руководители ещё больше получают. Хотя любой с мозгами эту работу выполнит за 300 тыс руб в месяц.
В его случае окупаемость кап. вложений гарантирована даже если он просто на поле выходить будет...
В его случае окупаемость кап. вложений гарантирована даже если он просто на поле выходить будет...