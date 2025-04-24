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Стало известно, какую зарплату хочет получать Винисиус по новому контракту

вчера, 19:13

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отказался от нового контракта с клубом, который предусматривал зарплату в диапазоне 15-20 млн евро.

Бразилец стремится к уровню дохода, аналогичному тому, который имел экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, получавший 30 млн евро в год.

Таким образом, португалец остается самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Реала».

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Все комментарии
Petruccio
Petruccio ответ tpaeqx63k6kx (раскрыть)
сегодня в 12:58
Ничего я не забыл. И причем тут Майкон??? Речь о том, что тот же Этоо у Мауриньо оборонялся так, что оказывался почти на одной линии с защитниками и речь не только про игру с Барсой.
tpaeqx63k6kx
tpaeqx63k6kx ответ Petruccio (раскрыть)
сегодня в 11:56
Вы забыли что в Интере в защите был Майкон,которого Месси никак не смог пройти,даже прыгал ,хотел как Суарес за ухо укусить ,но ничего не получилось,Майкона пройти Меське так и не удолось!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:15, ред.
Пахать абстрактно, - это пальцем в небо. У Моуриньо все игроки занимались своим делом. Пахал каждый, но на своём участке поля.

Был бы эффективен Пандев в Интере, как Рон в Реале, играл бы при Моуриньо, как чистый наконечник. Ключевое слово "был бы".
Petruccio
Petruccio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
У Моуриньо в Интере все пахали. И Этоо и Милито, и Пандев и ничего, требл взяли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:29, ред.
Центрфорварды такого плана как Роналду, Роналдо, Суарес или нынешние Холанд, Вини, Мбаппе, Левандовски за игру совершают множество энергозатратных действий в штрафной и вблизи неё. Импульс силы таких движений ( речь о биомеханике) непомерно выше, нежели движения игроков других амплуа. Такой постоянный стартовый форсаж требует вполне естественного, правильного восстановления физухи в процессе игры, - после подобных рывков форвард восстанавливает дыхание и пульс переходя сначала на бег трусцой, а потом и на ходьбу, как гепард после своего спринта.

Поэтому заводить саму речь о какой то дополнительной - сторонней помощи защитникам в отборе и обороне со стороны страйкера могут люди абсолютно не понимающие сути игры.
7x9qpu4wpmqf
7x9qpu4wpmqf
сегодня в 08:53
Роналду и Месси -распиаренные игроки,на них работали все игроки команд,судьи ,тоже были на их стороне ,им в командах позволялось всё,а кто был против-тех убирали ,они не футболисты с Большой буквы ,никакого вклада в развитие Мирового футбола они не принесли,их нельзя поставить с грандами в один ряд,игроки -Герд Мюллер,Мишель Плитини,Эйсебио,Каниджа,а ПЕЛЕ,Марадонна,Бекенбаур,Литбарски,да сними рядом не стояли хапуги Роналду и Месси!!!
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:42, ред.
Я разве где-то упоминал, что Роналду отрабатывал в обороне? Нет, он никогда не отрабатывал в обороне, потому что во-первых от него этого не требовали, и во-вторых это не нужно было, так как он был очень эффективен в атаке, и много забивал. Если бы Винисиус забивал хоть приблизительно столько же, уверен от него тоже никто не требовал бы отрабатывать в обороне. От нападающих требуют помогать в обороне в двух случаях:
первый, - когда команда изначально строит игру от обороны, как тот же Атлетико или Интер, второй - когда у команды проблемы в центральной и/или защитной линиях. Роналду играл в Реале с одним из лучших центров поля на тот момент, да и защитная линия была куда понадёжней сегодняшней, поэтому оборона особо не нуждалась в помощи атаки. А у сегодняшнего Реала полностью расбалансированный центр поля, и ещё хуже линия обороны. Поэтому от нападающих и требуют иногда помогать обороне.

А то что на Роналду играла вся команда, то да, соглашусь, так и было. Вот только в этом был смысл, потому что португалец оправдывал такое внимание к себе забитыми голами. И, кстати, на Винисиуса команда играет довольно много, но выхлопа от этого почему-то минимум, по крайней мере в этом сезоне.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:30
Размечтался, однако, Вини... Неужели, руководство "Реала" пойдёт ему на уступки и согласится платить ему такую зарплату, какую он хочет?
112910415
112910415
сегодня в 04:32
ещё одна проблема для Реала !
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:57
Полностью со всем согласен, но прекрасно помню, как Роналду на 200% отрабатывал в прессинге :))
Что что, а в этом аспекте они очень похожи с Вини.

Ну и, надо сказать, зп футболистов оценивают по прибыли, которую они приносят. Дьокереш забивает неприлично много, а прибыли, полагаю, приносит в десятки раз меньше Винисиуса.
Это ж шоу-бизнес. От чистого спорта там мало что осталось с момента, когда в национальных чемпионатах появились первые легионеры. Игроки давно уже играют не за город, а за бренд. А значит, чем дороже бренд они делают, тем больше и денег требуют.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:51
Его право. Знает себе цену, но... его требования могут не удовлетворить в связи с неудачей в ЛЧ. С другой стороны, прекрасный футболист, молодой, во многих случаях определяет игру команды. Договорятся, в чём - чём, а в этом я не сомневаюсь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
Аппетиты заоблачные, а вот с игрой не особо...
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 21:56
Вини пока что не стоит и левой ноги Рона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:43
Отрабатывал на 200% когда это было??))) не помню, чтоб кр7 помогал защитникам своей команды, будь это Реал, Ювентус или сб. Португалии. Ему создавали огромное количество моментов. Команда. Работала. На Роналду. Как сейчас Аль Наср. А если кто то другой забивал гол, это Роналду не продал. Мифология конечно работает как надо в пользу кр7. Но как там не было, винисиус близко не ровня Роналду, ни даже Неймара с Мбаппе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:33
За что ему такую зарплату,забивать мало стал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
Негр обнаглел.
Заметьте, бразильцы стали переводиться, какие то высококачественные фальшивки пошли. Вирус Неймара) Надоть в оппу прививку)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:13
Вот это в стиле бразильца... Игры никакой - дайте денег...
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:01
Чтобы получать ЗП как Роналду, нужно и играть как Роналду. А Винисиус пока и близко не приблизился к Португальцу. И в отличии от Винисиуса, Роналду был трудоголиком, который никогда не ходил пешком по полю, а всегда отрабатывал на все 200%. Я уже не говорю о его личных достижениях и наградах, которые он заслужил упорным трудом на поле. Роналду каждый сезон забивал по 40+ голов во всех турнирах, а в лучшие свои сезоны и по 60 голов. Вот хотя бы приблизься к таким показателям, а тогда уже и з/п такую требуй.
На месте Переса, я бы послал куда подальше зажравшегося бразильца с такими запросами.
RM_35
RM_35
вчера в 19:50
что бы получать как рон, надо играть и пахать на поле как рон!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:45
Я не понимаю, как содержание статьи коррелирует с выводом. Какимтаким образом? Где гарантия что его не пошлют с 20+ лямов зп? Он провалил сезон
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:43
За деньгами, дружок, надо ехать в Саудовскую Аравию. Там заплатят гораздо больше, чем в Реале. Королевский клуб предлагает реальные деньги, ты даже их не заслуживаешь. Хочешь получать столько, сколько имел Роналду? А разве ты одного уровня с ним? Реал не должен идти на поводу у бразильского игрока.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:34
Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской...
Как бы в окончании не оказаться у разбитого корыта.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:33
Чтобы получать как Роналду надо играть как Роналду того времени
qq435w6fa2x3
qq435w6fa2x3
вчера в 19:28
Ничего в Реале не получится,это как у Неймара в Барселоне,там Месси захотел зарплату в 50 лямов , и Неймар ушёл,а Барселона после ухода Неймара ничего не выйграла,зато Месси нахапал бабла ,так и в Реале ,Перес поставил на Камерунского Эму.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:21
Продайте вы этого борца с расизмом в СА)))
112910415
112910415
вчера в 19:17
молодец, надо требовать всё больше и больше денег ! ))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:16
Рон был обладателем ЗМ, популярность Рона просто зашкаливала. Благодаря ему, и Месси, как Реал и Барса, так и в целом Ла лига и все клубы, имели многомиллионные контракты, от телевизионных прав, итд. Вини еще рано получать такую зарплату. Кукуха может не выдержать!)
Олег1980
Олег1980
вчера в 19:16
Будешь забивать как Роналду тогда будешь получать как он
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