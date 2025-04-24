Стало известно, какую зарплату хочет получать Винисиус по новому контракту

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отказался от нового контракта с клубом, который предусматривал зарплату в диапазоне 15-20 млн евро.
Бразилец стремится к уровню дохода, аналогичному тому, который имел экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, получавший 30 млн евро в год.
Таким образом, португалец остается самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Реала».
На месте Переса, я бы послал куда подальше зажравшегося бразильца с такими запросами.
На месте Переса, я бы послал куда подальше зажравшегося бразильца с такими запросами.