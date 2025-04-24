Стало известно, какую зарплату хочет получать Винисиус по новому контракту

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вчера, 19:13

Вингер «Реала» отказался от нового контракта с клубом, который предусматривал зарплату в диапазоне 15-20 млн евро.

Бразилец стремится к уровню дохода, аналогичному тому, который имел экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, получавший 30 млн евро в год.

Таким образом, португалец остается самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Реала».